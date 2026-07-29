Susto en el centro de Oviedo: un nido de velutina obliga a intervenir a los Bomberos
La Policía Local controló el paso de peatones mientras los efectivos del SEIS accedían con una autoescala al alero del edificio
Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Oviedo retiraron en la noche de ayer un nido de avispa asiática, conocida como velutina, localizado en el alero del edificio número 13 de la calle Pérez de la Sala. La intervención se llevó a cabo después de que un vecino alertase a los funcionarios de la Concejalía de Seguridad Ciudadana de la presencia del enjambre.
Hasta el lugar se desplazó una dotación de los Bomberos, que accedió a la zona en la que se encontraba el nido con la ayuda de una autoescala. Los trabajadores aplicaron primero un producto insecticida para neutralizar a los ejemplares y, una vez asegurada la zona, procedieron a retirar por completo la estructura.
La actuación obligó a controlar temporalmente el tránsito peatonal en este céntrico vial de Oviedo. Agentes de la Policía Local se encargaron de mantener despejado el entorno durante los trabajos, con el objetivo de facilitar las maniobras de los Bomberos y evitar riesgos para los viandantes mientras se desarrollaba la intervención en altura.
La avispa velutina, una especie invasora cada vez más extendida en Asturias, suele construir sus nidos en árboles, tejados, cornisas y otros puntos elevados. Su presencia genera preocupación por el riesgo de picaduras y por el impacto que provoca sobre las abejas y otros insectos polinizadores. Por ello, se recomienda no manipular los nidos y avisar siempre a los servicios municipales competentes.
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