El Alcalde de Oviedo pasa revista a las obras de la Ronda Sur

El Alcalde, Alfredo Canteli, y el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, visitaron ayer las obras de la Ronda Sur, una actuación que encara su recta final y que permitirá mejorar la conexión entre Fozaneldi y San Melchor. El primer edil destacó la importancia de una intervención largamente demandada por los residentes de la zona. «Esta inversión mejorará sustancialmente la movilidad y la conexión de los barrios, haciendo de la capital asturiana una ciudad más cohesionada y accesible», afirmó.

También subrayó que el proyecto responde a uno de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno con los vecinos. «Seguimos cumpliendo compromisos, especialmente este, que era una reivindicación histórica de los vecinos, y ejecutando inversiones que transforman Oviedo y mejoran la calidad de vida de los ovetenses, que es nuestra principal preocupación».

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La actuación incluye la creación de un bulevar urbano y mejoras peatonales y ciclistas, con una inversión municipal de 2,1 millones de euros.