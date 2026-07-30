La Capitalidad Cultural de Oviedo exhibe músculo con el respaldo de 105 empresas de las "más importantes de Asturias"

"Hay que ponerse boca arriba, boca arriba; boca abajo, boca abajo, pero tenemos que ganar. Eso es innegociable". Con estas palabras, el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, recogió este jueves el sentir general en cuanto a uno de los objetivos más ilusionantes y ambiciosos que tiene la capital de Asturias: la Capitalidad Cultural Europea 2031.

Para lograr esta meta, se anunció que el crecimiento del respaldo empresarial está siendo masivo: el Consejo Institucional de la candidatura se incrementa en 65 entidades desde su creación en 2025 hasta componer a un bloque de 105 empresas e instituciones, las "más importantes de Asturias".

Además, la carrera por esta distinción acaba de arrancar su fase de recaudación de apoyos financieros privados y ya cuenta con el compromiso de diez patrocinadores; una cifra que se espera que aumente significativamente tras finalizar el periodo estival, a partir de septiembre y octubre.

Este incremento exponencial de avales, del que sacó pecho el director de la candidatura, Rodolfo Sánchez, supone "el reflejo del apoyo de toda la sociedad institucional, política, social y económica a este proyecto regional". El bloque no está cerrado ni mucho menos, porque la intención es conformar un frente común todavía más multitudinario.

Un nombre clave para la consecución de este incremento de avales es el de Javier Sáenz de Jubera, que hace dos meses escasos, en mayo, tomó las riendas de la sección de Relaciones Institucionales y Patrocinios y a quien Canteli catalogó como "un fichaje muy importante". Desde su llegada, el Consejo se ha engrosado, de hecho, con 25 entidades más y él es quien hizo "buena parte de las gestiones para incorporarlas", reconoció también Sánchez al directivo en el que se delega la captación de mecenazgos, una parte "fundamental" del proyecto porque el nivel de ingresos no públicos se pretende situar en "un alto porcentaje"

En este sentido, se anunció que los contribuyentes podrán obtener jugosas ventajas fiscales de hasta un 90 por ciento de deducciones en los correspondientes tributos de los años 2029, 2030 y 2031. No obstante la mayor parte del presupuesto será de origen público (Ayuntamiento, Principado) y, en caso de victoria, hay un compromiso de aportación económica por parte del Ejecutivo central de unos 20 millones de euros.

La respuesta de las empresas y entidades a las que se ha tendido la mano para entrar en el Consejo Institucional fue "unánime, positiva", manifestó Jubera. En cuanto a la cuestión de los dineros, el responsable, también, que existen varias categorías de participación.

Jubera elogió la calidad del proyecto ovetense: "Vender un producto tan bueno es relativamente fácil". No obstante, reconoció que "queda trabajo", uno "muy gratificante" porque "la candidatura merece la pena" y también se abrirá una vía después del verano para que la propia ciudadanía se adhiera a la carrera por la Capitalidad de manera individual.

Feria de Muestras

Por lo pronto, la inmediatez encarrila los pasos hacia Gijón, a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) que abre sus puertas este sábado. Este año, el proyecto de la Capitalidad y su eslogan, "Amabilidá", serán el tema central del estand del acontecimiento que cada año acoge el Recinto Ferial Luis Adaro y la cultura protagonizará las actividades del montaje.

La candidatura aprovechará la Feria, como crisol de organizaciones que es, para vender las bondades de la candidatura y para atraer a su causa a más entidades dando a conocer el proyecto con múltiples eventos. Aparte de estas presentaciones, se realizarán similares en las Cámaras de Comercio y en el seno de la Federación Asturias de Empresarios (FADE) como órganos que con poder de convocatoria y que aglutinan compañías.