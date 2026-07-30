La consejera de Salud atribuye a un error de interpretación que Oviedo no alcanzase los 4.000 metros exigidos para albergar la Agencia de Salud

La candidatura de Oviedo para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública ofreció más de 4.000 metros cuadrados contando con las zonas comunes. Esta fue la respuesta de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, al informe elaborado por el Ministerio de Sanidad en el que se achacaba como principal debilidad del proyecto que no se ofreciese el espacio requerido. “No solamente eran esos 3.000 metros cuadrados, sino que también el salón de actos, salas de estudios y zonas de formación del Palacio de Congresos y Exposiciones que se incluyeron para poder hacer un uso compartido”. Este error llevó a que la capital asturiana se quedase en quinta posición en su carrera por esta institución, en la que Zaragoza ganó la partida. “Los técnicos entendieron el espacio como uso exclusivo, pero en principio lo que se planteó era un número mayor de metros cuadrados”, señaló.

Saavedra aclaró además que fue la Consejería de Salud la que solicitó sustituir la propuesta inicial del castillo de La Vega por el edificio de Calatrava. “Vimos que había que hacer una importante renovación de todo ese edificio, pero además había dudas jurídico-administrativas en cuanto a quién era el dueño”, explicó. El inmueble era propiedad del ministerio de Defensa a la espera de su transferencia al Ayuntamiento tras la firma del convenio. “Decidimos buscar otra ubicación, una ubicación donde se pudiera entrar en poco tiempo y donde hubiera la posibilidad de crear la Agencia en muy pocos meses”, indicó.

Pese al desenlace, Saavedra sostuvo que Asturias presentó una candidatura “sólida” y con suficientes argumentos para albergar el nuevo organismo. La consejera recordó que la idea de crear la Agencia Estatal de Salud Pública partió del presidente del Principado, Adrián Barbón, durante una Conferencia de Presidentes. De igual forma, reivindicó la experiencia acumulada por Asturias en el ámbito de la salud pública y felicitó a Zaragoza por la victoria.

Tanto Saavedra como su compañero de gobierno Guillermo Peláez se mostraron críticos con la actitud del Alcalde, Alfredo Canteli, porque criticó que el Principado no habiá luchado todo lo necesario por la Agencia de Salud. "El primer edil planteó esto como un win-win: si sale, me apunto el tanto y, si sale mal, le echo la culpa al Principado”, le reprochó el consejero de Hacienda. No obstante, le agradeció que le llamase antes de hacer públicas sus críticas para comunicarle su discrepancia. Pese a ello, consideró que “cometió un error” al señalar al Gobierno asturiano como responsable de que Oviedo no resultara elegida. “Los ciudadanos no pueden entender este espectáculo de echarnos los trastos a la cabeza cuando nos hemos quedado sin la Agencia”.

El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, evitó entrar en una confrontación directa con el Ayuntamiento. “Ahora mismo, entrar en algún conflicto entre administraciones no es positivo”. Su mirada está puesta en el gobierno central porque afirma que la elección de Zaragoza le produjo “bochorno y sonrojo” al estar Aragón gobernada por una coalición de PP y Vox. “Alimentar gobiernos de la extrema derecha, no es el camino más adecuado para llevar a cabo políticas progresistas y que defiendan lo público”.

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También respaló la decisión del Barbón de solicitar toda la documentación relativa al proceso de selección. Una vez examinada, consideró que debería estudiarse la posibilidad de impugnar la elección. “Lo que hay que hacer ahora es mirar con detalle todo ese proceso y valorar si cabe, que yo creo que sí, un recurso de reposición contra esa decisión”, concluyó.