Una de las dotaciones públicas más transitadas de Oviedo reabre sus puertas el 3 de agosto tras finalizar su rehabilitación

La ciudad recupera uno de los equipamientos públicos más céntricos. El Ayuntamiento de Oviedo anunció este viernes que Villa Magdalena reabre sus puertas el 3 de agosto tras finalizar sus obras de reparación. Los operarios concluyeron las tareas de mantenimiento en el palacete de las inmediaciones de la Plaza de América, lo que permite fijar el retorno de los servicios que se ofrecen allí a la ciudadanía para la jornada del lunes. Así, el gobierno local confirma que el equipamiento recupera su actividad habitual para ser un "espacio de encuentro, participación y convivencia" para el barrio, retomando la atención ciudadana bajo el horario de verano.

La intervención se centró en subsanar los desperfectos que presentaban las instalaciones con el fin de garantizar que la infraestructura estuviera lista para recibir de nuevo a los usuarios en condiciones óptimas. Desde el gobierno municipal valoraron la relevancia de este recurso y señalaron que que la puesta en marcha de nuevo favorecerá a las "entidades, colectivos y personas" que utilizan las dependencias frecuentemente. Las autoridades subrayan que el propósito es devolver a los vecinos un punto clave de dinamización social y participación pública.

El consistorio también traslada un mensaje de gratitud hacia los residentes por la "paciencia mostrada" durante el transcurso de las reformas. La institución agradeció la "comprensión y colaboración" ciudadana durante el periodo de cierre, reconociendo el impacto que tuvo la suspensión temporal de las actividades en el vecindario mientras se ejecutaban las labores de mejora.