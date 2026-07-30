Guillermo Peláez descarta ser el próximo secretario de los socialistas de Oviedo
El presidente provisional de la AMSO considera «ejemplar» la participación de los afiliados ovetenses
El presidente de la gestora de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO), Guillermo Peláez, descartó ayer presentarse al próximo proceso para ocupar la secretaría general tras la dimisión de Delia Losa. «No hay ninguna posibilidad; estoy absolutamente centrado en la consejería de Hacienda». A renglón seguido explicó que su objetivo es garantizar la estabilidad interna del partido y conducir esta etapa de transición con normalidad. Además, afronta esta etapa «con mucha responsabilidad» y con el propósito de que la formación mantenga su funcionamiento habitual hasta la convocatoria del proceso congresual. «Para nosotros lo más importante es que continúe la normalidad», insistió.
El presidente de la gestora también reivindicó la participación de los afiliados y aseguró que la agrupación ovetense goza de «buena salud democrática». A su juicio, la AMSO es una organización «ejemplar» por la implicación constante de sus militantes, a quienes definió como su «gran activo». La gestora asumirá la dirección ordinaria de la agrupación durante los próximos meses, mantendrá la actividad política y orgánica y preparará el proceso interno del que saldrá la nueva dirección.
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