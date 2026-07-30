Hergueta, premio al "Humanitario de la educación del año"

"No podemos cerrar los ojos ante el dolor ajeno". En ese convencimiento trabaja el fundador y presidente de la ONG "Sonrisas de fe", Jonathan Hergueta (Cuenca, 1995), recién distinguido como "Humanitario de la Educación del Año" en los "Spain Prestige Awards" que otorga Corporate LiveWire, una organización del Reino Unido especializada en liderazgo global.

"Sonrisas de fe" tiene su sede central en Oviedo y en la anterior edición del certamen recibió el premio a la "Organización de Acción Social e Iniciativa de Voluntariado Comunitario del Año". En esta convocatoria, el galardón es un reconocimiento al filántropo conquense y al impacto de los proyectos educativos, humanitarios y de cooperación internacional que ha impulsado desde la ONG que dirige. Hergueta sostiene que "la educación es el camino hacia el futuro que Dios nos ofrece".