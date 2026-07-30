¿Cuál es el mejor lugar de Oviedo para ver el eclipse del 12 de agosto? Esta es la recomendación del Ayuntamiento

Oviedo se prepara para convertirse en uno de los principales puntos de observación del eclipse solar del próximo 12 de agosto. El Ayuntamiento ya ha repartido con "gran éxito" 10.000 gafas de protección desde la oficina de turismo de El Escorialín, recomienda el Parque del Oeste para contemplar el fenómeno y trabaja en conciertos y nuevas actividades que dará a conocer durante los próximos días. Sin ir más lejos, el Auditorio acogerá el día 7 el concierto "Armonía Eclíptica" que ofrecerá Oviedo Filarmonía.

El concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, confía en que la coincidencia del eclipse con algunas de las principales citas del verano asturiano provoque una importante llegada de visitantes. "Creemos que Oviedo y Asturias estarán llenos", aseguró. El fenómeno tendrá lugar en unas fechas de elevada actividad turística, coincidiendo con la Feria Internacional de Muestras de Asturias y su proximidad con la festividad de Nuestra Señora. "Es la semana grande no solo de Oviedo, sino de Asturias entera", destacó el edil, quien considera que la cita supone una oportunidad para reforzar la proyección turística de la capital.

El Ayuntamiento recomienda la observación de este fenómeno desde el Parque del Oeste. El Consistorio también trabaja para que la llegada de visitantes se desarrolle con normalidad. La prioridad será garantizar una jornada segura y facilitar la circulación y la movilidad en los principales puntos de concentración. "Lo fundamental es que no haya problemas de circulación ni de movilidad y que sea seguro", afirmó García Quintana.

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La experiencia de los visitantes se reforzará además mediante la digitalización de los servicios turísticos. El Ayuntamiento prevé incorporar información sobre accesos, recursos turísticos, número de visitas y posibles aglomeraciones para que los usuarios puedan planificar mejor sus desplazamientos. "Habrá información sobre flujos turísticos y visitas, para que cada persona conozca en todo momento la situación de los recursos que quiere visitar y sepa si hay muchas aglomeraciones o no", explicó el edil.