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Oviedo buscar mejorar la experiencia de los miles de turistas que visitan cada año la capital asturiana: empresas y administración compartirán datos para captar cada vez más visitantes

La nueva Plataforma Inteligente de Destino permitirá analizar tendencias, detectar carencias y mejorar la gestión turística mediante la colaboración público-privada

La directora general de Turismo, Guiomar García; la técnico del área de Turismo, Lucia Camporro; el representante de la empresa Dos Espacios Santiago Paz Noya: el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana; el trabajador de Deloitte Adrián Rodríguez; el representante de la Diputación de Ourense, Marcos Valiño; la represententa de Telefónica Elena Cerezo y Lucia Gibaja, Amaia Quintana y María Abreu de Deloitte.

La directora general de Turismo, Guiomar García; la técnico del área de Turismo, Lucia Camporro; el representante de la empresa Dos Espacios Santiago Paz Noya: el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana; el trabajador de Deloitte Adrián Rodríguez; el representante de la Diputación de Ourense, Marcos Valiño; la represententa de Telefónica Elena Cerezo y Lucia Gibaja, Amaia Quintana y María Abreu de Deloitte. / Rosalía Agudín

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Mejorar la experiencia de los turistas y, al mismo tiempo, proteger la calidad de vida de los vecinos. Este es uno de los principales objetivos de la nueva Plataforma Inteligente de Destino (PID), que este jueves fue presentada a los representantes del sector turístico por el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, en un acto celebrado en el Auditorio Príncipe Felipe. El edil considera que la puesta en marcha de esta herramienta supone un "salto cualitativo muy importante" para avanzar hacia un modelo turístico "más eficiente, más sostenible y más eficaz". También permitirá realizar un análisis de datos para satisfacer las necesidades de los turistas, la digitalización de los servicios y la incorporación de nuevas tecnologías a la gestión de un sector que cada día gana más peso, tanto en la economía local como en la proyección exterior de Oviedo. "El sector cada vez es más importante desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de la proyección y la imagen que ofrece nuestra ciudad", señaló.

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La nueva plataforma permitirá reunir datos procedentes del Ayuntamiento y de las empresas vinculadas al turismo. El objetivo es disponer de una visión más completa de la actividad turística en la ciudad y facilitar que las decisiones se adopten a partir de cifras, tendencias y experiencias reales de los visitantes. Para ello, la Administración local proporcionará a los agentes interesados unas claves para acceder a la herramienta e incorporar información.

Después, se analizará el comportamiento de la demanda, se conocerán mejor las necesidades de los visitantes, se detectarán posibles carencias y se mejorará la utilización de los recursos públicos y privados. La herramienta también permitirá anticiparse a nuevas tendencias y adaptar la oferta turística de la ciudad a los cambios que se produzcan en el mercado. "Lo importante es llenarla de contenido y de datos de los distintos agentes, tanto de la Administración como del sector empresarial y de la plataforma nacional", explicó García Quintana. También indicó que la herramienta irá incorporando módulos específicos a medida que se conozcan las necesidades del sector y avance el desarrollo tecnológico del proyecto.

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Otro de los objetivos de la plataforma es la transformación digital de las empresas turísticas, especialmente de aquellas que cuentan con menos recursos para incorporar este tipo de tecnologías, así como mejorar la gobernanza turística reforzando la colaboración entre las distintas áreas municipales y las empresas. La disponibilidad de información compartida permitirá, según el concejal, tomar decisiones de manera más eficaz y emplear mejor los recursos destinados a la promoción y gestión turística. "Este es un proceso que comienza ahora y que está en marcha", explicó García Quintana. El edil reconoció que la puesta en funcionamiento de la herramienta ha requerido un importante trabajo previo y destacó que su éxito dependerá de la implicación de todos los agentes relacionados con la actividad turística.

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