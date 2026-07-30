Oviedo ligará la prvención del cáncer a sus grandes citas deportivas

La prevención del cáncer tendrá este año un espacio propio en las principales citas deportivas de Oviedo. La Semana Europea del Deporte, que comenzará el 27 de septiembre, y la San Silvestre Ciudad de Oviedo, prevista para el 31 de diciembre, incorporarán acciones de sensibilización, promoción de hábitos saludables y solidaridad gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en el marco de la capitalidad europea del deporte.

Ambos eventos contarán con un punto informativo y solidario, huchas para recaudar fondos destinados a la investigación y a los programas de la asociación, un espacio de venta de merchandising solidario, un mural participativo en el que los asistentes podrán dejar mensajes de apoyo y superación, así como distintas acciones audiovisuales para difundir el impacto social de la iniciativa.

El acuerdo persigue fomentar estilos de vida saludables, concienciar sobre la importancia de la prevención, promover la participación ciudadana y respaldar la investigación oncológica y los servicios gratuitos que la AECC presta a pacientes y familiares.

La concejala de Deportes, Concepción Méndez, destacó que Oviedo Ciudad Europea del Deporte pretende ir «más allá» de la organización de competiciones y dejar también una huella social mediante colaboraciones con entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer. «Queremos organizar acciones que repercutan en la sociedad y apoyen a quienes realizan una labor tan importante con los pacientes y sus familias», señaló.

La presidenta de la AECC en Asturias, Yolanda Calero, subrayó la importancia del ejercicio físico tanto para la prevención como para el bienestar de las personas con cáncer. Por su parte, el vicepresidente de la entidad, Julio González Zapico, valoró la oportunidad que ofrecen estos eventos para acercar a miles de personas información sobre prevención y hábitos de vida saludables.

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La Asociación Española Contra el Cáncer desarrolla su actividad en tres grandes ámbitos: el apoyo y acompañamiento a pacientes y familiares, la prevención y promoción de la salud y el impulso a la investigación oncológica. Entre los servicios gratuitos que ofrece figuran la atención psicológica, social y nutricional, los programas de fisioterapia y ejercicio físico oncológico, la logopedia especializada, el asesoramiento jurídico-laboral y el voluntariado.