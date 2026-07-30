Los padres que tuvieron encerrados durante años a sus hijos en una casa de Oviedo recuperan el contacto con los pequeños: podrán mantener visitas y contacto telefónico

Los padres de la familia de Fitoria, en Oviedo, podrán volver a mantener contacto con sus tres hijos menores después de más de un año separados. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha acordado establecer un régimen de visitas y comunicaciones que permitirá al matrimonio ver a los niños una vez por semana y hablar con ellos por teléfono o videollamada dos veces a la semana. La decisión, adoptada a petición de la Fiscalía del Principado de Asturias, no modifica por ahora la situación legal de los menores. El tribunal mantiene la medida cautelar civil consistente en la suspensión de la patria potestad, la guarda y la custodia de los progenitores, que continuarán atribuidas al Principado de Asturias. Los tres hermanos seguirán, por tanto, bajo la protección de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y en régimen de acogimiento residencial.

El auto supone, no obstante, un primer paso para reconstruir la relación familiar. Será el Principado el encargado de organizar y poner en marcha los encuentros. La visita semanal deberá realizarse en el lugar que determine la entidad pública y estará siempre sometida a la supervisión y el control de los especialistas responsables de la tutela de los menores. Las dos comunicaciones semanales, ya sean telefónicas o mediante videollamada, también deberán desarrollarse bajo supervisión. El objetivo es que el contacto se recupere de manera progresiva y con todas las garantías para los niños.

Además, la Administración autonómica tendrá que remitir al tribunal un informe mensual sobre la evolución de los tres menores. También deberá comunicar de inmediato cualquier cambio o circunstancia significativa que pueda afectar a los niños y que deba ser conocida por la Audiencia Provincial.

La recuperación del contacto era la principal preocupación de los padres desde que abandonaron el Centro Penitenciario de Asturias. Ambos fueron puestos en libertad después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias los condenase a seis meses de prisión por un delito de abandono de familia, una pena que ya habían cumplido sobradamente al haber permanecido más de un año en prisión preventiva. Durante ese tiempo, el matrimonio permaneció sin poder ver a sus hijos. Tras recuperar la libertad, sus abogados anunciaron que solicitarían una revisión de las medidas de protección con el propósito de restablecer progresivamente la relación, primero mediante visitas y comunicaciones y, posteriormente, con los pasos que pudieran autorizar las autoridades competentes.

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La causa judicial noestá cerrada. La Fiscalía del Principado ha anunciado que llevará ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El ministerio público considera que existen motivos para presentar un recurso de casación por infracción de ley y vulneración de preceptos constitucionales.