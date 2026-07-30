Los más pequeños también viven un San Mateo de conciertos: el Bombé se transforma en escenario para siete actuaciones en Oviedo

La concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo perfila cada vez más el próximo San Mateo. De momento, el nuevo trazo del dibujo de la programación de las fiestas son siete actuaciones musicales en el paseo del Bombé destinadas a los más pequeños de la casa. Así, grupos como la "Billy Boom Band" o "Rock Star for Kids" harán del icónico espacio del Campo San Francisco un escenario en el que harán las delicias de los niños y niñas en los dos fines de semana que engloban las celebraciones.

A la espera de concretar los juegos y actividades que terminarán de dar forma a la agenda infantil de San Mateo, estos espectáculos musicales arrancarán el primer viernes de las fiestas, el día 11 de septiembre. Así, las 17.00 horas será el momento en el que "La Fantástica Banda Ooh!" inaugurará el escenario del céntrico parque ovetense.

Le seguirá, el sábado, una jornada doble que comenzará a mediodía con Juan "D" y Beatriz (12.30 horas), y continuará por la tarde con los cuentacuentos de Hadabruja Puppy’s cuentos (17.30 horas). Por último, la matinal del domingo 13 de septiembre, a las 12.30 horas, quedará reservada para la actuación de "Billy Boom Band", el proyecto destinado al público infantil de los músicos de la banda "La Sonrisa de Julia".

Tras este primer bloque, la actividad musical se retomará el siguiente fin de semana. El sábado 19 de septiembre será el turno del grupo "Talents". Al día siguiente, el domingo 20, la música infantil correrá a cargo de "Dubbi Kids", ambos en horario de 12.30 horas.

La clausura de este ciclo de conciertos para menores coincidirá con el festivo local del 21 de septiembre. Para esa jornada de cierre, la concejalía programó el espectáculo "Rock Star for Kids", que pondrá el punto final a las citas musicales en el Bombé para los niños a las 12.30 horas.

Cartel de "El Aserradero"

En el marco de las confirmaciones para San Mateo, el área que lidera Covadonga Díaz también dio a conocer el listado completo de artistas que participarán en "El Aserradero", el evento enfocado a la audiencia juvenil que se celebrará en el recinto de La Ería que organiza Monoloco. La jornada, fijada para el 18 de septiembre, reunirá a figuras como Funzo, Juseph, Reality y Chema Rivas. El cartel se completará con las actuaciones de Lucía de la Puerta, Ramudo, Siria Malo, Robert Morr y Dani Serra. Los pases para este festival ya se encuentran a la venta para el público interesado en los canales oficiales.