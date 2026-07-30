El Principado cerrará en agosto el viejo HUCA por los derribos: Oviedo pierde un importante aparcamiento

Los alrededores del antiguo Hospital General del viejo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) quedarán completamente cerrados al tráfico a principios de agosto para facilitar las labores de demolición. Así lo detalló el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, durante una reunión que mantuvo con representantes vecinales de los barrios de El Cristo y Buenavista para detallarles cómo serán los próximos diez meses de trabajos. El Principado espera que los derribos finalicen en primavera y el objetivo es cubrir con zonas verdes el lugar que ocupan los edificios que no tendrán una segunda vida. La solución será temporal mientras se prepara la construcción de los nuevos edificios. El objetivo es construir vivienda asequible, integrar en la ciudad los 230.000 metros cuadrados de parcela y desarrollar usos públicos y sociales.

El consejero reconoció a la salida de la reunión que «diez años sin dar una solución a El Cristo» han tenido un impacto negativo sobre el barrio. Es por ello que la prioridad de Hacienda es completar el derribo de todos los edificios y poner fin a una situación de abandono prolongada desde el traslado del hospital. Los trabajos comenzarán en el extremo opuesto al edificio que ocupa actualmente el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos y la primera fase incluirá el cierre perimetral. Después, se ejecutarán los desbroces, se retirará el amianto y comenzarán las demoliciones. Las actuaciones de mayor envergadura se desarrollarán a partir de octubre cuando el centro de sangre abandone definitivamente el recinto dirección Llanera.

Mientras tanto, la consejería de Ordenación del Territorio trabaja en la redacción del plan especial. Peláez garantizó que las asociaciones vecinales participarán desde las primeras fases del diseño urbanístico y no únicamente durante el periodo de alegaciones. «Tienen el compromiso del Principado de que las asociaciones vecinales participarán en este proceso», subrayó. De igual forma, adelantó que estudia incluir en los próximos presupuestos regionales una importante partida para que la Universidad de Oviedo acometa la rehabilitación del edificio de Silicosis. Si los ritmos de trabajo se mantienen, las obras podrían comenzar el año que viene.

Los representantes vecinales recibieron los anuncios con cautela y reclamando que los compromisos se traduzcan en acciones. Marcelino Pérez Suárez, de la Unión Vecinal de El Cristo, Montecerrao y Buenavista, valoró el tono de la reunión, pero recordó que el barrio acumula años de promesas y retrasos. «Queremos que tras las demoliciones el viejo HUCA no sea un solar. Habrá que hacer vivienda pública y privada porque habrá que amortizar algo por ahí».

Juan Nieto, de la asociación de vecinos de Fuertes Acevedo y La Muria, celebró el inicio de las demoliciones y agradeció a la consejería que mantenga informados a los residentes. Reclamó que el desarrollo de los terrenos sea «un proyecto líder para Oviedo», capaz de reactivar la zona y «alejado de cualquier planteamiento especulativo».

Por su parte, Pilar Manzano, presidenta de Monte Cristo, exigió el cumplimiento de los plazos después de una espera que consideró excesiva. «Ya está bien de esperas y que de una vez por todas veamos esa zona rehabilitada y podamos disfrutar de ella». Desde SOS Viejo Hospital, Nacio González insistió en que el movimiento vecinal debe intervenir desde el comienzo de la redacción del plan especial y no limitarse a presentar alegaciones cuando el documento esté terminado. «Si el movimiento vecinal no está presente, las actuaciones nunca acaban obedeciendo al interés de la mayoría, de los vecinos».

Noticias relacionadas

Ramón del Fresno, presidente de la asociación de vecinos de El Cristo, defendió finalmente una planificación con visión de futuro, pensada para atender durante décadas las necesidades de El Cristo, Oviedo y Asturias. «Lo importante es que se redacte una solución seria, de verdad, hasta la fecha de hoy llevamos 25 años esperándola».