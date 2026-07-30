El PSOE pide sustituir el hormigón por asfalto en esta transitada carretera de la zona rural de Oviedo

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, solicitó formalmente al equipo de gobierno la renovación integral del pavimento en la calle José ‘El Xarreru’, que comunica los núcleos de Fitoria y Toleo de Arriba. La formación reclamó que el actual suelo de hormigón se reemplace por una capa de asfalto para solucionar la peligrosa falta de adherencia que sufren los usuarios, quienes alertaron de que el deterioro de la vía provoca que los coches "patinen" con frecuencia cuando las condiciones meteorológicas son adversas.

Llaneza anunció que trasladará esta propuesta a la próxima comisión de Urbanismo e Infraestructuras con el objetivo de que se realice una revisión técnica inmediata del estado de conservación de la calzada. Según el representante socialista, el firme de hormigón estriado que cubre el trazado sufrió un "desgaste significativo" tras años de tránsito continuado, lo que mermó considerablemente las condiciones de circulación.

El portavoz subrayó la inseguridad que perciben los residentes de la zona en sus desplazamientos diarios. “Los vecinos nos trasladan que la pérdida de adherencia del pavimento hace que, especialmente cuando llueve, los vehículos patinen”, explicó Fernández Llaneza para justificar la necesidad de la obra. El líder de la oposición incidió en que este fenómeno supone un "riesgo para la seguridad vial" que el consistorio debe atajar para dar respuesta a una demanda ciudadana que todavía no fue atendida.

La iniciativa socialista no resultó nueva, ya que el grupo municipal ya expuso estas mismas deficiencias en una comisión celebrada en noviembre de 2024. Fernández Llaneza reprochó la parálisis del ejecutivo local ante un problema que persiste desde hace más de un año y medio sin que se hayan tomado medidas al respecto. "El equipo de gobierno no ha realizado ninguna actuación", lamentó el concejal, quien añadió que los vecinos conviven con una "preocupación constante" cada vez que utilizan esta ruta.

El PSOE defendió que la sustitución por pavimento asfáltico es una "actuación sencilla" que incrementaría notablemente la protección de los conductores en una vía muy frecuentada. El portavoz concluyó su reclamación con la confianza de que el Ayuntamiento actúe con la "rapidez que merecen" los habitantes de Fitoria y Toleo de Arriba para resolver este déficit de infraestructuras.