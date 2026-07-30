VOX reitera la "improvisación" de Canteli tras perder Oviedo la sede de la Agencia de Salud Pública

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, reiteró este jueves la "improvisación" del equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli tras confirmarse que la ciudad no albergará la Agencia Estatal de Salud Pública. Peralta recordó que su formación ya advirtió hace siete meses de que la propuesta ovetense nació con una "sede inviable" y se modificó a última hora mediante "prisas" y "sin cumplir los requisitos mínimos", unos factores que, a su juicio, determinaron el rechazo final por parte del Consejo de Ministros hacia la capital asturiana.

La formación calificó la exclusión de Oviedo como una noticia negativa para el desarrollo económico local, aunque incidió en que el desenlace validó las críticas que sostuvieron desde principios de año. Según relató la portavoz, el consistorio se vio obligado el pasado mes de enero a descartar los terrenos de La Vega y proponer el edificio Calatrava como alternativa de urgencia, un movimiento que Vox ya señaló en aquel momento como una prueba de la ausencia de una estrategia sólida.

La concejala lamentó que el regidor ovetense no ofreciera explicaciones técnicas ante las dudas planteadas y optara por el enfrentamiento dialéctico. “Sabemos que para el PP de Canteli es más fácil insultar a la oposición cuando simplemente está haciendo su trabajo, que cumplir con los requisitos mínimos para que la Agencia Estatal se instalase en Oviedo”, manifestó Peralta, en alusión a las descalificaciones que recibió por parte del alcalde durante un Pleno municipal tras cuestionar la viabilidad del proyecto.

Para el grupo municipal, el acuerdo adoptado por el Gobierno central evidenció que la candidatura presentaba deficiencias estructurales que impidieron su selección frente a otras opciones. Peralta subrayó que los reproches vertidos entonces por el alcalde hacia su grupo no sirvieron para ocultar las carencias del plan. “Los insultos no corrigen una candidatura improvisada y ahora ha quedado demostrado que las advertencias que hizo Vox tenían fundamento”, sentenció la representante de la formación.

Desde Vox insistieron en que su postura nunca cuestionó la ambición de la ciudad por atraer organismos de calado nacional, sino la metodología empleada por el ejecutivo del Partido Popular. La portavoz concluyó que el rigor y la planificación deben ser las bases de cualquier aspiración futura para evitar nuevos fracasos institucionales. “Gobernar es prever, no improvisar”, zanjó Peralta, quien instó al equipo de gobierno a actuar con mayor anticipación en los grandes proyectos estratégicos de la capital.