El barrio de Oviedo que llevará a cabo dos protestas por el autobús y el deterioro de Correos

La asociación de vecinos Santiago de La Manjoya ha convocado dos concentraciones frente al Ayuntamiento, los próximos 6 y 20 de agosto, a las 12.00 horas, para denunciar el incumplimiento de las mejoras prometidas en la línea A del autobús urbano y el deterioro del servicio de Correos. La decisión fue adoptada en una asamblea con cerca de un centenar de asistentes.

El colectivo recuerda que el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, defendió en diciembre la necesidad de reducir la frecuencia actual de una hora. Sin embargo, la propuesta municipal mantiene un autobús cada sesenta minutos y no incorpora cambios en el recorrido. Los residentes consideran que esta situación supone un incumplimiento de los compromisos adquiridos, después de presentar más de 2.000 firmas y mantener reuniones. Por esta razón, solicitarán un encuentro urgente con el Alcalde , Alfredo Canteli, para pedir explicaciones y una fecha para la mejora del servicio.

Las protestas también pondrán el foco en Correos. Desde la jubilación del cartero titular, el reparto se ha deteriorado y, durante julio, fue «prácticamente inexistente» en numerosas zonas. Los vecinos denuncian retrasos en cartas, notificaciones administrativas, citas médicas y envíos esenciales. La asamblea acordó mantener la recogida de firmas, presentar reclamaciones y pedir una reunión con responsables de Correos en septiembre si no se recupera la normalidad.

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El conflicto coincide con el desarrollo urbanístico de La Manjoya, donde se prevé la construcción de más de 600 viviendas. La asociación reclama que ese crecimiento vaya acompañado de una planificación de los servicios públicos y advierte de que mantendrá las movilizaciones vecinales.