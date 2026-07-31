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Canteli, sobre la pérdida de la Agencia de Salud Pública: “No hay derecho a lo que pasó con Oviedo”

El Alcalde acusa al Principado de estar “ausente”, mientras Queipo sostiene que faltaron presión política y compromiso económico para defender la candidatura

El Alcalde, Alfredo Canteli, en el Calatrava.

El Alcalde, Alfredo Canteli, en el Calatrava. / Luisma Murias / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El Alcalde, Alfredo Canteli, volvió a cargar este viernes contra el Gobierno del Principado por el fracaso de la candidatura de la capital asturiana para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública que irá a Zaragoza. “El Principado lo está haciendo muy mal y está ausente. No hay derecho a lo que pasó esta semana con Oviedo”, afirmó durante un acto en el que estuvo acompañado por el secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo.

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El único problema que hubo a lo largo de todo el proceso fue para el Regidor el poco esfuerzo hecho por el presidente, Adrián Barbón. Justificó que ofrecieron la planta superior de la antigua galería comercial del Calatrava y la idea le encantó a la consejera de Salud, Conchita Saavedra. "Lo que falló fue la defensa de los intereses de Oviedo y de Asturias”, sentenció el alcalde.

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, calificó la decisión como “una mala noticia para Oviedo” y para el conjunto de la comunidad. El dirigente popular elogió el papel desempeñado por Canteli durante el proceso y aseguró que el Alcalde creyó desde el principio en las posibilidades de la candidatura. “Trabajó para acoger un organismo estratégico y defendió la candidatura con firmeza. Hizo lo que tiene que hacer un primer edil: tener ambición, defender a su ciudad y pelear por una buena oportunidad”, manifestó.

Una actitud que nada tiene que ver, según su punto de vista, con la del Gobierno de Barbón. Le reprochó no haber acompañado la “ambición” municipal con un compromiso económico suficiente ni con las gestiones políticas necesarias. “No se puede decir que una candidatura es prioritaria y después competir con una mano atada a la espalda”, afirmó.

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Por su parte, Miguel Tellado centró sus críticas en la relación de Barbón con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El secretario general de los populares acusó al jefe del Ejecutivo asturiano de anteponer la defensa de los intereses del líder socialista a los de la comunidad. “Barbón es el mejor defendiendo a Sánchez”, ironizó durante su intervención.

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