Diversión para todas las edades este fin de semana en Oviedo
Las localidades de la zona rural Villamiana y Las Cuestas celebran sus fiestas
Nicolás Silva García
Villamiana y el barrio de Las Cuestas celebran este fin de semana sus fiestas patronales con tres jornadas de actividades para todos los públicos, que combinarán juegos infantiles, música, gastronomía y actos religiosos.
En Villamiana, el programa comenzará este viernes con torneos de parchís y tute. El sábado será la jornada más orientada a los más pequeños, con fútbol infantil, una parrillada popular, juegos tradicionales y una sesión musical a cargo del DJ Hugo. Las fiestas concluirán el domingo con la misa, la sesión vermú, una nueva tarde de juegos infantiles y el reparto del bollo, acompañado de música.
Las fiestas de San Miguel, en Las Cuestas, arrancarán también el viernes con un torneo de tute y una verbena amenizada por la orquesta Esencia. El sábado concentrará los principales actos, con sesión vermú, misa y procesión acompañada por la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, además de juegos infantiles, campeonato de parchís, reparto del bollo y el vino, una parrillada popular y una segunda verbena, esta vez con la orquesta Latidos. La jornada se completará con el tradicional baile de la Escoba, un concurso de danza, la entrega de trofeos y el sorteo de un jamón.
Las celebraciones concluirán el domingo con la tradicional alborada por el pueblo, acompañada de gaita y tambor.
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