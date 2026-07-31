Imanol Arias, Paloma San Basilio, Toni Acosta y Gabino Diego: estas son las estrellas que encabezan el teatro de San Mateo en Oviedo

El Teatro Filarmónica reunirá durante las fiestas de San Mateo a algunos de los rostros más conocidos de la escena española. Imanol Arias, María Barranco, Paloma San Basilio, Toni Acosta, Gabino Diego y Pablo Puyol forman parte de una programación integrada por siete espectáculos, cinco de ellos con doble función, que se desarrollará entre el 12 y el 21 de septiembre.

La propuesta de la Fundación Municipal de Cultura apuesta principalmente por el humor y la comedia, aunque también incorpora música, memoria histórica y una producción con representación asturiana. En total se ofrecerán doce funciones, con precios comprendidos entre los 20 y los 26 euros. Las localidades saldrán a la venta el próximo lunes 3 de agosto.

El ciclo comenzará el sábado 12 de septiembre, a las 20.00 horas, con "Mejor no decirlo", que repetirá una jornada después a las 19.00 horas. Imanol Arias y María Barranco interpretan a un matrimonio que, después de muchos años de convivencia, decide plantearse qué ocurriría si comenzase a decirse absolutamente todo. La obra, dirigida por Claudio Tolcachir y escrita por Salomé Lelouch, ha agotado entradas durante su recorrido por cuatro países.

El lunes 14, a las 20.00 horas, será el turno de "Nada", una comedia absurda escrita y dirigida por Álvaro Carrero, que comparte escenario con Pablo Puyol y Miguel Martín. Los tres actores encarnan a unos amigos atrapados ante la llegada del apocalipsis, bloqueados mientras intentan cumplir un último deseo antes de que todo termine.

Paloma San Basilio llegará al Filarmónica los días 15 y 16 de septiembre con "Dulcinea". La artista estará acompañada al piano por Julio Awad para interpretar a la mujer idealizada por Don Quijote, que toma la palabra para narrar su propia historia desde una perspectiva diferente a la recogida en los libros de caballerías. El montaje, escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio, combina interpretación, música, humor e ironía.

Una producción asturiana

La representación asturiana llegará el jueves 17, a las 20.00 horas, con "Survival", una producción de Hemisphere Teatro dirigida por Emilio Ruiz Barrachina e inspirada en la novela Gran Bar Distopía, de Manuel García Rubio. La obra aborda en clave de comedia la preparación para una hipotética catástrofe y el dilema entre ayudar a los demás o protegerse frente a ellos.

El reparto está integrado por Fran Antón, Rebeca Arrose, Marta Marín y Dani Neck. El protagonista es un joven obsesionado con la supervivencia que vive aislado y administra un grupo de personas que se preparan para afrontar el fin del mundo.

El viernes 18 habrá dos funciones, a las 19.00 y a las 21.30 horas, de "Un viaje sin retorno". Ana Ruiz y Alex Gadea protagonizan esta propuesta de teatro, música y memoria ambientada en la España de los años cincuenta. El espectáculo recupera canciones y atmósferas de aquella época mediante el personaje de Chelito Gallardo, una artista inspirada en las intérpretes populares de aquellos años.

La obra supone la primera producción de Rualanga Teatro, compañía creada por ambos actores, y también el estreno de Alex Gadea como autor teatral. La dirección corre a cargo de Ernesto Caballero.

El fin de semana siguiente estará protagonizado por Toni Acosta, que representará "Una madre de película" el sábado 19, a las 20.00 horas, y el domingo 20, a las 19.00. El monólogo, escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio, aborda con humor el síndrome del nido vacío. La protagonista recibe de madrugada un mensaje de su hijo, que le pide entrar en su antigua habitación para buscar un documento, una situación que desencadena recuerdos y reflexiones sobre el momento en el que los hijos abandonan el hogar familiar.

La programación se cerrará el lunes 21 con dos funciones, a las 19.00 y a las 21.30 horas, de "Pijama para seis". Gabino Diego, Jesús Cisneros, Isabel Gaudí, Amaia Vargas y Sabrina Praga encabezan esta comedia de enredos de Marc Camoletti, en la que una velada romántica acaba convirtiéndose en una sucesión de equívocos, mentiras y cambios de identidad.

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Las entradas podrán adquirirse en la taquilla del Teatro Campoamor, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y a través de la plataforma municipal de venta en línea. La taquilla del Filarmónica abrirá a partir del 10 de septiembre.