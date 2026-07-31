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IU denuncia “podas salvajes” en los barrios de Oviedo y exige al gobierno local que rectifique

Llamazares critica que los trabajos se realicen en plena emergencia climática y reclama más arbolado para generar sombra, reducir las temperaturas y combatir la contaminación

Una de las podas realizadas en Ventanielles.

Una de las podas realizadas en Ventanielles. / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo denunció este viernes las podas realizadas por el servicio de Parques y Jardines en distintos barrios de la ciudad, entre ellos Ventanielles, y ha pedido al gobierno de Alfredo Canteli que modifique su política de mantenimiento del arbolado urbano. El portavoz, Gaspar Llamazares, considera que las actuaciones carecen de justificación y resultan contradictorias con la futura Estrategia de Renaturalización del municipio. "Estamos consternados" ante unas actuaciones que califica de "salvajes".

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Llamazares recordó que el Pleno municipal aprobó la elaboración de una Estrategia de Renaturalización destinada, entre otros objetivos, a recuperar y fomentar las zonas arboladas de Oviedo. Estos espacios, defendió, deben servir para generar sombra, equilibrar las temperaturas y mejorar la adaptación de la ciudad frente al cambio climático. Además, cuestionó que se estén realizando podas terciadas que reducen considerablemente las copas de los árboles. A su juicio, estos trabajos se llevan a cabo fuera de la época adecuada y contradicen las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales relacionados con la salud pública. “Mientras todos los organismos están insistiendo en la presencia de arbolado, sombra, fuentes y agua en los entornos urbanos por el bien y la salud de las personas, en esta ciudad se están realizando unas podas fuera totalmente de época y de razón”, añadió Llamazares.

IU-Convocatoria por Oviedo reclama al Ayuntamiento que explique a la ciudadanía los beneficios de contar con árboles frondosos en las calles y junto a las viviendas, pese a las posibles molestias que puedan ocasionar sus ramas o sus hojas. “No pasa nada por tener arbolado frondoso en las aceras ni a la altura de las ventanas. Son sombra, son oxígeno y son el mayor generador de salud frente a la polución del tráfico”, defendió el portavoz, quien pidió al gobierno municipal “seriedad y personalidad política”.

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Llamazares concluyó que el Ayuntamiento debe convertir la renaturalización en una política efectiva: “Debemos divulgarla, no utilizarla como una palabra vacía sin significado ni acción institucional”.

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