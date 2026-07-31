IU denuncia “podas salvajes” en los barrios de Oviedo y exige al gobierno local que rectifique
Llamazares critica que los trabajos se realicen en plena emergencia climática y reclama más arbolado para generar sombra, reducir las temperaturas y combatir la contaminación
El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo denunció este viernes las podas realizadas por el servicio de Parques y Jardines en distintos barrios de la ciudad, entre ellos Ventanielles, y ha pedido al gobierno de Alfredo Canteli que modifique su política de mantenimiento del arbolado urbano. El portavoz, Gaspar Llamazares, considera que las actuaciones carecen de justificación y resultan contradictorias con la futura Estrategia de Renaturalización del municipio. "Estamos consternados" ante unas actuaciones que califica de "salvajes".
Llamazares recordó que el Pleno municipal aprobó la elaboración de una Estrategia de Renaturalización destinada, entre otros objetivos, a recuperar y fomentar las zonas arboladas de Oviedo. Estos espacios, defendió, deben servir para generar sombra, equilibrar las temperaturas y mejorar la adaptación de la ciudad frente al cambio climático. Además, cuestionó que se estén realizando podas terciadas que reducen considerablemente las copas de los árboles. A su juicio, estos trabajos se llevan a cabo fuera de la época adecuada y contradicen las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales relacionados con la salud pública. “Mientras todos los organismos están insistiendo en la presencia de arbolado, sombra, fuentes y agua en los entornos urbanos por el bien y la salud de las personas, en esta ciudad se están realizando unas podas fuera totalmente de época y de razón”, añadió Llamazares.
IU-Convocatoria por Oviedo reclama al Ayuntamiento que explique a la ciudadanía los beneficios de contar con árboles frondosos en las calles y junto a las viviendas, pese a las posibles molestias que puedan ocasionar sus ramas o sus hojas. “No pasa nada por tener arbolado frondoso en las aceras ni a la altura de las ventanas. Son sombra, son oxígeno y son el mayor generador de salud frente a la polución del tráfico”, defendió el portavoz, quien pidió al gobierno municipal “seriedad y personalidad política”.
Llamazares concluyó que el Ayuntamiento debe convertir la renaturalización en una política efectiva: “Debemos divulgarla, no utilizarla como una palabra vacía sin significado ni acción institucional”.
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