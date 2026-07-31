Un pabellón con la Capitalidad por bandera: así es el estand de Oviedo en la Feria de Muestras /

El Ayuntamiento de Oviedo va a por todas. Con ese objetivo, para su cita anual con la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) de Gijón, ha diseñado como carta de presentación un pabellón que será un porfolio o suerte de currículum "inmersivo" de su candidatura a la Capitalidad Cultural Europea en 2031. Durante la celebración de la feria, el pabellón funcionará como una plataforma que mostrar las líneas maestras del proyecto tanto por el propio diseño estético de la instalación como a través de experiencias de interacción y una programación de eventos con la que se darán a conocer muchos de los pormenores de la gran aspiración ovetense.

Este despliegue cultural tendrá su guinda el último día de la muestra, el 16 de agosto, que transformará el tradicional Día de Oviedo de la programación en el Día de la "Amabilidá", eslogan del postulado.

Según explica el director de la candidatura, Rodolfo Sánchez, la intención es que el stand refleje los valores del proyecto. "Lo que representa el pabellón es el relato de la ‘Amabilidá’, que es nuestra fortaleza como proyecto", señala, subrayando que este concepto es la "línea conductora y el protagonista" de todo el espacio diseñado para la ocasión.

No obstante, el resultado y la elección no se guían por lo meramente estético, sino en la aportación de uno de los miembros del Consejo de asesores del proyecto, el afamado catedrático Carlos López-Otín. La candidatura integra la visión del científico sobre el "exposoma amable" o "afectoma", una teoría que defiende que los factores culturales, sociales y afectivos son indispensables para la sociedad contemporánea.

Para materializar esta idea, la arquitectura del recinto huye motu proprio de las líneas rectas y la "rigidez" de los lugares institucionales. Así, el espacio a estrenar mañana se configura por módulos autoportantes de formas curvas y geometrías orgánicas que materializan conceptos que persiguen ser un espacio acogedor y "abrazar" al visitante.

El objetivo es que la propia estructura de la instalación guíe al público a través de los tres ejes sobre los que se ha cimentado el programa artístico inicial: "Abellugu" (refugio), "Orbayu" (lluvia fina) y "Sestaferia" (el trabajo en equipo en favor del bien común).

Una de las decisiones estéticas y narrativas más potentes es el uso extensivo de la materialidad especular, es decir de los espejos. Las superficies reflectantes y las siluetas a tamaño humano que recorren el recinto no solo buscan la espectacularidad, sino que persiguen un objetivo basado en la neurociencia: la activación de las neuronas espejo del visitante.

Al verse reflejado junto a otros ciudadanos y rodeado por las consignas del proyecto, el individuo deja de ser un mero espectador para integrarse en la propia candidatura y fomentando el sentimiento de comunidad que persigue la Capitalidad.

El complejo también se concibe como "espacio de interacción" constante. Entre las actividades programadas, destaca un dispositivo interactivo donde los visitantes pueden participar expresando sus propios pensamientos.

"En una pantalla van a poder pegar, con unas breves palabras, lo que es para ellos el concepto de ‘Amabilidá’ y nos gustaría recoger todos esos mensajes", explica el director sobre la recopilación de datos, que permitirá enriquecer el discurso de la Capitalidad.

Como complemento a esta experiencia de inmersión, el Ayuntamiento ha preparado un plan de merchandising diseñado para que el mensaje de la capitalidad traspase los límites del pabellón. Se distribuirán gafas homologadas para el eclipse, bolsas y pañuelos, elementos como recordatorios físicos del proyecto, que aspira a instaurarse en la vida cotidiana de los asturianos.

La agenda de actos ovetenses en la FIDMA será frenética. El lunes 3 de agosto se pondrá de largo la Capitalidad en la feria y durante toda la quincena se lucirá la potencia cultural de Oviedo: se presentará la temporada de Ópera, los festivales Link y Tiempos Nuevos, la Noche Blanca y las fiestas de San Mateo hasta llegar, en la última jornada, a la celebración de la "Amabilidá".