El PSOE acusa a Canteli de cerrar el mandato sin aprobar el nuevo Plan de Igualdad de Oviedo

El Grupo Municipal Socialista de Oviedo denunció este viernes que el gobierno de Alfredo Canteli concluirá el actual mandato sin haber aprobado un nuevo Plan de Igualdad, después de que el anterior documento lleve seis años caducado. La concejala Marisa Ponga considera que el Ayuntamiento ha iniciado demasiado tarde el procedimiento para elaborar la nueva estrategia municipal.

El Consistorio adjudicó esta semana la redacción del Plan de Igualdad, un contrato que establece un plazo de ejecución de doce meses. Según los cálculos del PSOE, este calendario impedirá completar la elaboración, tramitación y aprobación del documento antes de las elecciones municipales previstas para mayo de 2027. “Después de seis años con el Plan de Igualdad caducado, el PP vuelve a llegar tarde”, aseguró Ponga.

La representante socialista defendió que el Plan de Igualdad no constituye únicamente un trámite administrativo, sino que debe funcionar como la hoja de ruta de las políticas municipales destinadas a avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres. Por ello, considera que la ausencia de un documento actualizado evidencia la falta de prioridad concedida a esta materia por el ejecutivo municipal. “Han dejado pasar todo el mandato sin mover un solo papel y ahora, cuando quedan apenas unos meses para los comicios, ponen en marcha un procedimiento que ya saben que no podrá culminarse”, criticó Ponga.

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Dudas sobre la participación ciudadana

El PSOE advirtió también de que el calendario previsto podría dificultar la participación del Consejo Municipal de Igualdad en la elaboración del nuevo plan. La fase de consulta coincidiría previsiblemente con el tramo final del mandato y con la disolución del organismo, encargado de canalizar las propuestas de asociaciones, entidades y colectivos. “Las políticas de igualdad no pueden depender de anuncios de última hora ni de contratos licitados cuando el reloj del mandato ya está agotándose”, concluyó la edil socialista, quien acusó al gobierno de Canteli de no haber situado esta cuestión entre sus prioridades