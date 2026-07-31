Los tres nuevos vehículos para el servicio de Bomberos de Oviedo: la inversión supera los 2,5 millones

Tres nuevos vehículos reforzarán la flota del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos (SEIS). La Concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado, cifra en 2,7 millones de euros la compra de una autoescalera articulada de 42 metros, una autobomba urbana pesada y una autobomba rural ligera, destinadas a mejorar la respuesta ante incendios, rescates y emergencias tanto en el casco urbano como en la zona rural.

El primero de estos automóviles será el que más complejidad técnica tenga. Además de alcanzar 42 metros de altura, podrá utilizarse como puente de evacuación para hasta doce personas, con una carga máxima de una tonelada. También funcionará como grúa, con capacidad para levantar hasta 4.000 kilos desde el primer tramo. También deberá incorporar cámaras en los cuatro estabilizadores, realizará movimientos automáticos para recorrer fachadas y un sistema de memorización de maniobras. Dispondrá además de cesta desmontable, un monitor de agua con un caudal de hasta 2.000 litros por minuto y un generador trifásico de al menos 13 kVA. El plazo de entrega será de 18 meses y la garantía mínima, de dos años.

La autobomba urbana pesada estará destinada principalmente a incendios en edificios, garajes e industrias, así como a accidentes. Tendrá capacidad para seis bomberos, cinco de ellos con equipos de respiración autónoma integrados en los asientos. Contará con una cisterna de al menos 3.000 litros de agua y otra de 50 litros de espumógeno.

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La autobomba rural ligera, por su parte, será un vehículo 4x4 de siete toneladas, preparado para circular por pistas, caminos y calles estrechas. Sus dimensiones máximas serán de 6,30 metros de largo, 2,30 de ancho y 2,80 de alto. El objetivo es renovar la flota y aumentar la seguridad y versatilidad del servicio.