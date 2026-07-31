Vox pide renovar el pavimento del parque de San Javier, en Oviedo

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, reclamó ayer al equipo de gobierno la reposición del pavimento de caucho del parque infantil de San Javier, situado junto a la parroquia de San Francisco Javier y la calle Carlos Sainz, en el barrio de La Tenderina. La formación llevará un ruego a la próxima Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos para instar al Consistorio a actuar «de inmediato».

Según denuncia Vox, el suelo del parque presenta «abundantes socavones y ausencias de material», un estado que considera un riesgo para los menores y sus familias. La formación recuerda además que el Ayuntamiento dispone de un contrato específico para el mantenimiento de las zonas de juegos infantiles y solicita que se ejecute la reposición del pavimento conforme a ese servicio para garantizar el correcto uso de este espacio público.