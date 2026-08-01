Un centenar de criollos y costillas para una gran comida popular en Oviedo

"Ahora que el pueblo tiene una buena generación de críos, unos treinta, la idea es que crezcan con la fiesta y la mantengan", cuenta José Luis Valiente, vecino de Villamiana. Familiares y amigos se reunieron, este sábado, alrededor de las dos de la tarde junto al campo de fútbol del Nora para celebrar la comida popular de sus fiestas.

Por la izquierda, Benjamín González y David Suárez, cocinando las costillas y criollos. / Mario Canteli

"Hemos calculado costillas y criollos para 100 personas", explica David Suárez, vecino del pueblo que, desde hace cuatro años, cocina la comida junto a Benjamín González. El secreto, comenta, es tener paciencia: "Empezamos a las diez de la mañana haciendo el fuego". Una receta sencilla que asegura tiene mucho éxito: "A la gente lo que le gusta es la fiesta, un poco de picar y un poco de sidra". Buena fe de estas palabras dio Julia Gancedo, una de las comensales: "Estaba todo buenísimo".

Por la izquierda, Jorge Valiente, Rafael Pasantino, Laura Valiente, Sergio Torres, José Luis Valiente, Emiliano Fernández detrás de la barra. / Mario Canteli

Los festejos vivieron un parón de varios años pero, desde hace cuatro, volvieron a ser rescatados por sus vecinos. Esta vez, enfocados en los más pequeños. "Intentamos potenciar que los críos jueguen y que no estén con el teléfono. Aquí ni se les pasa por la cabeza. Además, queremos que los pequeños cojan el relevo de las fiestas, igual que nosotros lo hicimos con los anteriores", afirma Julia Gancedo, que acude a la celebración "desde siempre".

Luca Pasantino posa sonriente mientras sus amigos juegan en el fondo. / Mario Canteli

Por la mañana, los pequeños disputaron un partido de fútbol dentro de la programación de juegos que se retomó después de la comida. "Tiro a la cuerda, sillas musicales, el pañuelo, carrera de sacos y de cucharas. Los niños lo pasan fenomenal, no quieren ir para casa y por las mañanas se levantan con ganas de más fiesta", afirma Julia González. "Mi juego favorito es la cuerda", confirma con emoción Luca Pasantino que, vestido de portero, sitúa el fútbol como la actividad que más disfruta de las fiestas.

Marina Valiente con Lara Fernández en brazos. / Mario Canteli

Entrada la tarde, los más jóvenes disfrutaron de la música a cargo de "DJ Hugo". Este año, Marina Valiente confesó tener muchas ganas, puesto que, en la edición pasada, además de bailar, les dejaron coger el micrófono en alguna canción, "yo canté 'La potra salvaje'", cuenta con emoción.

Por la izquierda, Patricia Fernández, Ángela Fernández, Daniel Blanco y Rubén Blanco haciéndose un selfie. / Mario Canteli

Los asistentes coincidieron en que se trata de unas fiestas muy familiares, "somos los de casa de toda la vida", asegura Julia González, "el ambiente es muy sano", añade Julia Gancedo. Una reunión de familiares y amigos que trabajan cada año para que la tradición del pueblo no se pierda. Este, a cambio, les regala algunas bonitas coincidencias: "Vine porque tengo un amigo que vive aquí; al llegar, me encontré con mi primo, Daniel Blanco, que también venía con otro amigo del pueblo. Nos acabamos de enterar de que tenemos un amigo en común", cuenta entre risas Patricia Fernández.