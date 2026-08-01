La cultura une a las grandes instituciones en torno a Oviedo 2031: «Merece la pena»

Las principales instituciones culturales, académicas, económicas y sociales cierran filas en torno a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031. La Fundación Princesa de Asturias, la Cámara de Comercio, la Fundación Ópera de Oviedo, la Universidad de Oviedo, AJE Asturias, la Universidad Nebrija, Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias y el Centro Asturiano son solo una muestra de las 107 entidades que se han sumado a la «amabilidá», conscientes de que la distinción internacional es una oportunidad de transformación, desarrollo y proyección internacional.

La directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, puso el acento en los beneficios que ya está generando la propia elaboración del proyecto, incluso antes de que se conozca la ciudad elegida. «Se está trabajando mucho y bien y el equipo nos ha transmitido su confianza y optimismo». El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, defendió que la iniciativa no debe entenderse como «un evento puntual», sino como «un proyecto de transformación permanente» por la visibilidad internacional que conlleva. «Conseguir la distinción puede abrir puertas a la inversión; es una llamada a reinventarnos, a modernizarnos conservando lo nuestro».

La Fundación Ópera de Oviedo muestra su apoyo entusiasta a la candidatura. Su presidente, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, destacó que la ciudad ha hecho de la cultura «uno de sus principales motores de desarrollo, convivencia, integración regional y proyección internacional». Además, la entidad comparte los valores de apertura, creatividad, colaboración y diálogo entre culturas que inspiran la candidatura bajo el lema de la «amabilidá».

Otra institución que desde el primer día mostró colaboración y aliento fue la Universidad de Oviedo. Su rector, Ignacio Villaverde, asegura que siempre van a estar «al lado de los grandes proyectos de las ciudades en las que tiene sus campus» y, especialmente, en el lugar donde se encuentra su casa fundacional. «No se puede entender de otra manera, y más aún con un proyecto de esta relevancia». También reivindicó que esta institución es «sinónimo de cultura y estamos orgullosísimos de poder contribuir».

El aterrizaje de las universidades privadas en Asturias provoca que la candidatura coseche apoyos en este ámbito. El rector de la Universidad Nebrija, José María Ortiz Ibarz, puso de relieve el papel desempeñado por el Reino de Asturias, el valor del prerrománico y la sólida tradición universitaria y literaria de la ciudad. «A ello se suma su condición de ciudad en la que la cultura constituye un auténtico ecosistema».

AJE Asturias se incorpora al proyecto «con mucha ilusión», según detalló su secretaria técnica, Ana Fuego. La organización considera que la candidatura representa mucho más que la posibilidad de obtener un reconocimiento cultural. «Es una oportunidad para atraer talento, generar nuevas oportunidades y seguir construyendo una región en la que la creatividad, la innovación y el emprendimiento tengan un papel protagonista», señaló.

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El presidente de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias, Alfonso Martínez, señaló que «el esfuerzo merece la pena para toda Asturias y para el Museo». El presidente del Centro Asturiano de Oviedo, Gerardo Martínez Quesada, incidió en el carácter regional de la iniciativa. «Es un proyecto que trasciende a la ciudad y representa una gran oportunidad para toda Asturias. Conseguir esta distinción supondría un impulso extraordinario para nuestro territorio y para las generaciones futuras».