La falda del Naranco de Oviedo sumará 254 viviendas: así se unirán los barrios

Las 254 viviendas proyectadas en Loma del Canto darán forma a un nuevo desarrollo residencial en la falda del Naranco. El reparto detallado por parcelas contempla 243 pisos en edificios plurifamiliares de baja densidad, con un máximo de tres alturas, y once viviendas unifamiliares, dentro de un ámbito de 68.595,47 metros cuadrados situado entre la avenida de los Monumentos, el campo de fútbol de Vallobín y el entorno del parque Purificación Tomás. La actuación cobra especial relevancia en un momento marcado por las dificultades para acceder a una vivienda por el encarecimiento de los precios, tanto de venta como de alquiler.

La mayor parte del ámbito está formada actualmente por praos, caminos y algunas casas. Entre los propietarios figuran la promotora Comamsa, el Arzobispado y el Ayuntamiento, además de otros titulares particulares. Uno de los objetivos principales es reordenar una zona escasamente urbanizada manteniendo las viviendas existentes, que podrán integrarse en la nueva trama viaria y residencial.

Las viviendas unifamiliares se concentrarán en el noreste y el este del ámbito, en continuidad con las construcciones existentes junto a la avenida de los Monumentos. La ordenación busca que esa franja mantenga una imagen similar a la actual, con edificaciones de menor escala relacionadas con espacios libres, calles interiores y posibles usos comerciales o de servicios. Por su parte, los bloques plurifamiliares se distribuirán por la zona central y el suroeste.

La zona verde central será el principal elemento vertebrador de la actuación, al ocupar la vaguada que atraviesa los terrenos. Ese espacio conservará parte de la vegetación existente y funcionará como zona de paseo, estancia y relación para los futuros residentes y el resto de los carbayones.

La movilidad interna se apoyará en un vial longitudinal que recuperará y regularizará caminos ya existentes. Las calles interiores tendrán carácter prioritariamente peatonal, con calzada compartida y limitada principalmente al acceso de los residentes. La ordenación incluye plazas y espacios para juegos, actividades y deporte, además de zonas de aparcamiento para visitantes en puntos estratégicos.

También se prevé un itinerario accesible con un tramo de pendiente del 6%, una rotonda provisional en el extremo suroeste y una conexión, igualmente provisional, con La Florida mediante un vial compartido. Estas soluciones pretenden mejorar la comunicación entre los distintos barrios de la zona y evitar que el tráfico de paso atraviese las calles interiores del nuevo desarrollo.

El proyecto se ejecutará por iniciativa privada, por lo que los propietarios deberán asumir los costes de urbanización y entregar al Ayuntamiento las calles, zonas verdes, equipamientos y redes públicas terminadas. El estudio económico calcula que las nuevas viviendas generarían unos ingresos municipales recurrentes de 147.500 euros anuales, principalmente a través del impuesto sobre bienes inmuebles y del impuesto de vehículos.

Antes de que puedan comenzar las obras será necesario completar la tramitación urbanística y ambiental, así como aprobar los proyectos de compensación y urbanización. El estudio de detalle será sometido a un periodo de información pública de un mes y la Junta de Gobierno acaba de dar el visto bueno a la documentación con dos condicionantes: aportar todos los documentos necesarios para continuar con el proceso y detallar en los sucesivos proyectos los accesos adaptados a todas las edificaciones.

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Este desarrollo urbanístico se suma a otros que ya están en marcha. Entre Las Campas y La Florida comenzará en las próximas semanas la construcción de viviendas por parte de la constructora Fomex. También avanza la ampliación de Ciudad Naranco y el Ayuntamiento puso en marcha hace medio año el expediente de expropiación forzosa de 21 parcelas entre El Rayo y Mercadín para construir 850 viviendas