Las familias de Educación Especial de Oviedo denuncian que siguen sin centro asignado a un mes del inicio de curso
Las afectadas reclaman a la consejería de Educación una respuesta inmediata y advierten de que la falta de plazas provoca la misma incertidumbre cada verano
La mayoría de las familias que han solicitado una plaza en un centro de Educación Especial de Latores todavía desconoce dónde estarán escolarizados sus hijos el próximo curso, cuando apenas falta un mes para el regreso a las aulas. Los afectados denuncian que la consejería del ramo, liderada por Eva Ledo, continúa sin resolver las solicitudes y reclaman «respeto, planificación, transparencia y una respuesta inmediata».
Las familias se han hartado de la situación. A través de una nota de prensa, describen que llevan meses llamando, escribiendo y solicitando información a la Administración. La contestación que reciben es que «pronto recibirán una notificación por escrito», pero aseguran que las cartas no llegan y que la incertidumbre se prolonga. Conocer el colegio asignado, subrayan, no constituye únicamente un trámite administrativo. La decisión resulta fundamental para organizar el inicio del curso, planificar los desplazamientos y coordinar los apoyos que precisa cada alumno. También permite preparar emocionalmente a los menores ante un cambio que puede resultar especialmente importante para ellos.
Las familias consideran que la situación responde a la insuficiencia de plazas de Educación Especial, un problema sobre el que, según sostienen, la Administración lleva años recibiendo advertencias. Pese a ello, reprochan a Educación que no haya adoptado las medidas necesarias para impedir que las dificultades se repitan al término de cada verano. «Resulta incomprensible que un proceso que debería estar planificado y resuelto desde hace meses llegue al final de julio sin una respuesta para la mayoría de las familias», critican. Los afectados quieren conocer ahora qué actuaciones piensa desarrollar la Consejería durante agosto para garantizar que todos los estudiantes comiencen el curso con una plaza y con los recursos que necesitan.
El comunicado recuerda que las familias presentaron las solicitudes dentro del plazo establecido y siguieron todos los procedimientos exigidos. Frente a ello, censuran que la respuesta de la Consejería sea, a estas alturas, que «no sabe o no contesta». «La preocupación y la incertidumbre recaen, una vez más, sobre quienes menos deberían soportarlas», lamentan. Las familias concluyen que la Educación Especial “no puede seguir siendo la gran olvidada del sistema educativo” y urgen al Principado a comunicar inmediatamente las plazas asignadas.
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