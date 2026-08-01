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Incendia su piso en Oviedo tras ser desahuciado, se tira por la ventana y acaba entrando en otra vivienda

El hombre, que está detenido ha sido trasladado al HUCA

VÍDEO: Incendia su piso en Oviedo tras ser desahuciado, se tira por la ventana y acaba entrando en otra vivienda

VÍDEO: Incendia su piso en Oviedo tras ser desahuciado, se tira por la ventana y acaba entrando en otra vivienda

R. A.

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Un hombre al que habían desahuciado de su tercer piso le prendió fuego esta mañana. En el incendio explotaron bombonas de butano. Después, se tiró por la ventana y un tendedero lo paró. Accedió a otro piso donde fue encontrado por la Policía. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las ocho de la mañana en la calle Valentín Masip.

Los vecinos se encontraron una densa nube de humo negro. “Tuve que sacar la cabeza por la ventana del patio para respirar”, dijo uno de los vecinos. Los residentes fueron abandonando poco a poco el edificio durante la extinción de las llamas.

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Hasta el lugar de los hechos se desplazaron Bomberos, Policía Local y Nacional. El hombre está detenido y fue trasladado al HUCA.

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