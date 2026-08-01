Juani López, la vecina desalojada del incendio de Oviedo que no sabe cuándo podrá volver a casa: "Había muchísimo humo"

Juani López todavía no sabe cuándo podrá regresar a la vivienda en la que reside desde hace una década. Es la única vecina que ha tenido que abandonar su casa tras la explosión y el incendio registrado este sábado en el número 26 de la calle Valentín Masip. La situación resulta especialmente complicada para ella porque utiliza un respirador y ha tenido que recoger toda la medicación y hacer la maleta para irse a casa de su hija. Todo ocurrió cuando aún estaba en la cama y su hijo le alertó de que se había producido una explosión. "Había muchísimo humo y nos enteramos de que había sido el vecino de al lado», relató. El tercer piso está dividido en dos. A la izquierda de los ascensores, hay cuatro viviendas. El vecino del A se encuentra estos días de vacaciones en Andalucía, en el B se produjeron los hechos, en el C reside López y el D también es propiedad del detenido.

La humareda les impidió abandonar el inmueble y tuvieron que encerrarse en el salón hasta que la situación quedó controlada. "Vaya despertar y vaya susto», explicó la mujer. Durante toda la intervención, permanecieron en la casa. Los efectivos estaban en todo momento pendiente de ellos para desalojarlos si fuese necesario. Salieron del piso cuando todo estaba controlada y los aparejadores decidieron desalojarlos. El descansillo fue apuntalado al presentar numerosos daños y los Bomberos rompieron las cuatro puertas de esta parte del edificio para descartar que hubiese víctimas.

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El descansillo, apuntalado

Los principales daños se concentran en la tercera planta. El descansillo está completamente ennegrecido por el humo y su techo ha tenido que ser apuntalado. Al resto de vecinos se le recomienda caminar por las zonas comunes con mascarilla y los técnicos han pedido a los residentes del cuarto que no muevan muebles por la debilidad de la estructura.