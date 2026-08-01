Llamazares atribuye a un «traje a medida» para Zaragoza el rechazo a la candidatura de Oviedo a la Agencia de Salud

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, considera que la elección de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública respondió a «un planteamiento arbitrario y una decisión predeterminada». La edil reclama al Ayuntamiento y al Principado que recurran la resolución que dejó a la capital asturiana en quinta posición entre las ocho candidaturas presentadas.

Llamazares respondió así a las explicaciones ofrecidas por la consejera de Salud, Concepción Saavedra, sobre la valoración de la superficie disponible en el edificio de Calatrava. El informe del ministerio señaló como una de las principales debilidades de la candidatura ovetense que el espacio de uso exclusivo ofrecido, de 3.486 metros cuadrados útiles, se encontraba por debajo de los 4.000 fijados como referencia. Saavedra defendió que la propuesta superaba esa superficie al sumar las zonas comunes del Palacio de Congresos, entre ellas el salón de actos y las salas de estudio y formación. Sin embargo, Llamazares rechaza que esta situación se deba a un error de cálculo o de una incompatibilidad de la oferta ovetense con los requisitos iniciales. «Ha sido un planteamiento arbitrario y predeterminado y una puja al alza más allá de los criterios establecidos con el fin de favorecer a Zaragoza como sede para la Agencia y menospreciar al resto de candidaturas», afirmó.

También cuestionó los argumentos empleados para valorar las diferentes propuestas. «No se trataba en ningún caso de proponer dos sedes, que Oviedo las tenía y fue Zaragoza la que añadió una sede más. Tampoco se trataba de multiplicar por cuatro o por cinco la superficie que se reclamaba», sostuvo. Su conclusión es que el Palacio de Congresos reunía condiciones favorables en aspectos como las comunicaciones, el acceso a la vivienda y la descentralización administrativa. También reivindicó la gestión sanitaria realizada por Asturias durante la crisis de la covid-19. «Si se hubiese tratado de estos factores, Oviedo cumple, si no mejora, estas características», aseguró.

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IU-Convocatoria concluye que la resolución responde a «un traje hecho a medida» para Zaragoza. Ante esta situación, Llamazares considera que al Ayuntamiento de Oviedo y al Principado «solo les queda la salida del recurso» contra la decisión.