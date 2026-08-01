Lluvia de dinero en el Estanco de la Suerte de Oviedo: reparten un premio de la Bonoloto

El estanco de la Suerte, de la calle Jovellanos, vuelve a hacer honor a su nombre. El establecimiento validó el único boleto acertante de primera categoría del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado. Su propietario recibirá 808.121,44 euros por haber acertado los seis números. La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 1, 4, 19, 22, 28 y 39. El complementario fue el 37 y el reintegro correspondió al 6.

El premio refuerza la fama de un despacho conocido nacionalmente por repartir grandes alegrías, especialmente en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Aunque todavía faltan varios meses para el 22 de diciembre, ya pueden verse colas de turistas que aprovechan su estancia en Oviedo para comprar un décimo. El establecimiento se ha convertido con los años en uno de los puntos de venta de lotería más conocidos. Su historial atrae tanto a clientes habituales como a visitantes que buscan llevarse un número del popular estanco. La nueva alegría de la Bonoloto proporciona ahora otro argumento para quienes confían en la suerte asociada al local de Jovellanos.

También hubo un ganador de segunda categoría, con cinco aciertos más el complementario, cuyo boleto fue validado en una administración de Sevilla. Recibirá 147.292,24 euros. Por su parte, cada uno de los 65 acertantes de tercera categoría cobrará 1.133,02 euros.

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La Bonoloto vuelve así a colocar en el mapa de la fortuna al estanco de la Buena Suerte, cuando apenas comienza la campaña veraniega de venta de décimos de Navidad. El premio previsiblemente incrementará las visitas a un establecimiento que ya reúne a turistas dispuestos a hacer cola para probar fortuna.