El centro social de Oviedo que reabre este lunes sus puertas
El palacete próximo a la plaza de América recupera sus servicios y la atención ciudadana en horario de verano tras finalizar los trabajos de reparación
El centro social de Villa Magdalena vuelve a abrir este lunessus puertas después de permanecer cerrada temporalmente para acometer diferentes trabajos de reparación y mantenimiento. El Ayuntamiento da así por concluida la intervención en uno de los equipamientos públicos más céntricos de la ciudad, situado en las inmediaciones de la plaza de América. Desde esta jornada, el palacete recupera los servicios que presta habitualmente a los vecinos y retoma la atención ciudadana con el horario de verano.
Los trabajos se concentraron en corregir los desperfectos detectados en las dependencias y poner a punto el edificio antes de su reapertura. La actuación permite que usuarios, asociaciones y colectivos vuelvan a disponer de las salas en condiciones adecuadas, tras el paréntesis obligado por las obras. El gobierno local destaca que Villa Magdalena desempeña una función relevante como lugar de encuentro y como sede de actividades abiertas a la participación del barrio.
Con la vuelta a la actividad, el Consistorio pretende restablecer cuanto antes la normalidad en un recurso muy utilizado por entidades y particulares. El inmueble recupera además su papel como espacio destinado a favorecer la convivencia, la relación entre los residentes y el desarrollo de iniciativas comunitarias. La reapertura permitirá reanudar las propuestas suspendidas durante el cierre y atender de nuevo las gestiones que los ciudadanos realizan en estas instalaciones.
El Ayuntamiento agradeció a los vecinos la paciencia mostrada durante el tiempo en que Villa Magdalena permaneció sin actividad. También reconoció su comprensión y colaboración ante una suspensión temporal que alteró el funcionamiento cotidiano del centro y obligó a aplazar el uso de sus dependencias. Con los trabajos ya terminados, el edificio inicia hoy una nueva etapa de funcionamiento normalizado y vuelve a integrarse plenamente en la vida social de esta zona de Oviedo como uno de sus principales puntos de participación vecinal.
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