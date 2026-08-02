El día después del incendio en una de las arterias de Oviedo: «Impresiona ver como está el edificio»

Juani López pasó la primera noche después de la explosión y el gran incendio en el número 26 de la calle Valentín Masip fuera de la que ha sido su casa durante la última década. El fuego no alcanzó el interior de su piso, pero los daños provocados por las llamas en la tercera planta le impiden regresar y la obligan a permanecer en casa de su hija, María José García, durante varios días. La situación resulta especialmente complicada porque necesita oxígeno y el susto le provocó una crisis de ansiedad y dificultades para respirar. Es por ello que las horas posteriores al incendio las pasó en Urgencias y, ayer, su hija volvió a la casa para buscar medicación. Los Bomberos les habían pedido que, si necesitaban entrar en la vivienda, los llamasen. Parte del descansillo del tercer piso permanece apuntalado y cuatro de las ocho puertas sufren graves daños. Es por ello que se han cubierto con maderas y se han colocado candados para poder entrar.

La imagen que encontró García al alcanzar la planta afectada le permitió medir el alcance real del incendio. «Impresiona. Las zonas comunes están llenas de hollín». La casa de su madre presenta principalmente daños en la entrada y en la puerta. Esa puerta les salvó la vida porque es blindada y su resistencia impidió que las llamas entrasen en la vivienda. Todos los vecinos sufren las consecuencias del incendio. El edificio, con nueve pisos de altura y ocho viviendas en cada planta, consta de dos ascensores. Uno de ellos está inutilizado porque se quemó la puerta. Tampoco funciona el telefonillo. Es por ello que el portal permanece abierto casi todo el tiempo. Los Bomberos también aconsejaron a los residentes que utilicen mascarillas cuando transiten por las zonas comunes y que los vecinos del cuarto tengan la máxima precaución y no muevan muebles, ya que la estructura está debilitada.

El detenido por los hechos permanece ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), consciente y bajo custodia policial. Sufre un politraumatismo como consecuencia del golpe tras precipitarse por la ventana de la tercera planta hasta el patio de luces después de producirse la explosión. Un tendedero de la primera planta frenó la caída y, después, rompió la ventana de una cocina para acceder a la vivienda y se ocultó en un armario, donde fue localizado. La Policía le atribuye delitos de daños y allanamiento de morada y el juzgado de guardia decidirá su futuro judicial.

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También se espera que a lo largo de la jornada de hoy vuelvan al edificio los agentes de la Policía Nacional. Los especialistas de la Policía Científica recabarán todo tipo de pruebas para determinar cómo se produjeron los hechos, que aún siguen impactando a los vecinos, aunque algunos de ellos esperaban que algún día ocurriese un problema. El hombre fue detenido hace unas semanas y no era la primera vez que daba voces por la noche. El sábado de madrugada pidió ayuda y gritaba que querían matarlo. Además, el piso ha sido embargado y vendido por impago. Lo mismo ocurre con el tercero D, que también cambiará de dueño.