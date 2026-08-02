El esfuerzo inversor del Ayuntamiento de Oviedo: acabarán cinco importantes obras en las próximas semanas que suponen una inversión de 13,7 millones

Antes del paréntesis estival en la actividad institucional, el alcalde, Alfredo Canteli, quiso comprobar sobre el terreno la evolución de las principales obras municipales. Cinco de ellas finalizarán a lo largo del otoño, para que los ovetenses disfruten de los 13,5 millones de euros presupuestados. Se trata del nuevo centro social integrado de Ventanielles, la remodelación de la Ronda Sur, la rehabilitación de las piscinas del Parque del Oeste, la reforma de Trascorrales y la instalación del elevador de la calle Víctor Sáenz, en Montecerrao. El concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, remarca que todas ellas son compromisos adquiridos con los vecinos a lo largo de la geografía carbayona. «Estamos dando respuesta a las necesidades con creces y rigor, demostrando que, con voluntad política, una ciudad como la nuestra puede avanzar para el beneficio de todos».

La inversión más elevada corresponde al centro social integrado de Ventanielles, cuya primera fase está a punto de concluir. El proyecto cuenta con un presupuesto de 7 millones de euros y permitirá estrenar el primer equipamiento municipal de estas características. El inmueble albergará una unidad de trabajo social, un centro social, una biblioteca, espacios de trabajo compartido y dependencias para los servicios de empleo. En los próximos días finalizará la segunda fase de la transformación de la Ronda Sur en un bulevar. La actuación, presupuestada en 2,1 millones, convertirá una vía concebida fundamentalmente para el tráfico rodado en un nuevo itinerario para peatones y ciclistas, uniendo barrios que llevan separados durante décadas por los carriles.

Las piscinas del Parque del Oeste cuentan las jornadas para dar por finalizada la rehabilitación integral. Los trabajos, con un coste superior a los 3 millones de euros, tienen como objetivo reducir la factura eléctrica del complejo en al menos un 60% y ofrecer la máxima calidad a las importantes competiciones que acogen cada año. La reforma de Trascorrales se enmarca, además, en la estrategia municipal para reforzar los equipamientos culturales de la ciudad en pleno desarrollo de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031. La plaza permanece cerrada para llevar a cabo la consolidación del antiguo mercado, construido a finales del siglo XIX, como uno de los grandes espacios expositivos de la ciudad, además de mejorar su funcionalidad, accesibilidad y eficiencia energética.

La accesibilidad es una de las prioridades de Canteli, con la construcción del elevador que permitirá salvar los 70 escalones y los 14 metros de desnivel de la calle Víctor Sáenz por casi un millón de euros. A estas obras se suma la tramitación de cinco proyectos para eliminar barreras en Ciudad Naranco, Villafría, Torres de Pando, Las Campas y El Cristo. Las actuaciones movilizarán alrededor de 487.255 euros.

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Más allá de 2026, continúan en marcha dos de los principales proyectos deportivos. Las pistas cubiertas de atletismo de Ciudad Naranco, con una inversión próxima a los 25 millones de euros, y la nueva pista de hockey de La Corredoria, presupuestada en dos millones, estarán terminadas en los primeros compases de 2027.