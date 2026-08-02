El Estanco de la Suerte reparte más de 808.000 euros: "Ojalá que el ganador sea alguien de Oviedo"

Una incógnita valorada en 808.121,44 euros se ha instalado en la calle Jovellanos: ¿quién es la persona que selló el único boleto acertante de primera categoría de la Bonoloto? En el Estanco de la Suerte todavía no conocen su identidad, pero Rosa Acebal, propietaria del establecimiento, tiene claro su deseo: “Ojalá sea alguien de aquí”. La intuición le hace pensar que podría tratarse de un cliente habitual. Durante estas fechas, los turistas que visitan el popular establecimientobuscan principalmente Lotería de Navidad, mientras los jugadores de este sorteo son carbayones tienen un público más local. “Nos gustaría que el premio se hubiese quedado cerca”, explica.

La noticia los sorprendió durante la noche del sábado. Su hermano Julio, siempre pendiente de los sorteos, fue quien descubrió que habían validado el boleto ganador. “Estamos encantados y disfrutando muchísimo de este momento ”, señala Acebal. La combinación ganadora estuvo formada por los números 1, 4, 19, 22, 28 y 39. El complementario fue el 37 y el reintegro correspondió al 6.

El nuevo premio refuerza la fama de un establecimiento conocido dentro y fuera de Asturias. Acebal atribuye buena parte de esa popularidad a la atención que ofrecen y al boca a boca. “Intentamos dar un trato familiar a todo el mundo. Cuando los turistas preguntan dónde comprar lotería, la gente de Oviedo les dice que vengan aquí”, relata. También varios hoteles, de diferentes puntos de Oviedo, recomiendan el despacho a sus huéspedes. “Les dicen que si quieres lotería, vete al Estanco de la Suerte’. Es de agradecer. La gente nos tiene mucho cariño”, destaca la propietaria.

Acebal asegura que cada premio repartido lo viven con una enorme alegría. “No nos genera envidia, sino ilusión por saber quién es y cómo va a disfrutarlo”, afirma. La experiencia les dice que los agraciados siempre acaban yendo hasta el estanco o mandándoles cartas para darles las gracias. La propietaria conserva un recuerdo especial de una carta enviada desde Mallorca. “Nos dijeron que aquel dinero les había cambiado la vida. Lloré cuando la leí”, confiesa.

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Ahora, espera que el ganador aparezca y anima a sus clientes a jugar en la Bonoloto. “Creemos que es el mejor sorteo y animamos a los clientes a jugar. Muchos se dejan orientar”, explica. Además, el ganador pudo hacer dos apuestas mínimas de un euro y recibir a cambio 808.121,44 euros.