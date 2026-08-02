El Principado inicia la declaración de la fosa común de Oviedo como Lugar de Memoria Democrática
El enclave, el mayor enterramiento colectivo de Asturias vinculado a la represión, será incorporado al catálogo de la región
La consejería de Ovidio Zapico acaba de iniciar el procedimiento para declarar la Fosa Común del Cementerio de Oviedo como Lugar de Memoria Democrática de Asturias. La apertura del expediente supone el primer paso para otorgar una protección específica a este enclave, estrechamente vinculado a la represión ejercida tras el golpe de Estado de 1936, durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista.
La fosa común ovetense está considerada el mayor enterramiento colectivo de Asturias relacionado con aquel periodo histórico. El espacio conserva los restos de numerosas víctimas de la represión y representa uno de los principales lugares de recuerdo y homenaje de la comunidad. Su futura incorporación al catálogo autonómico pretende garantizar la preservación del enclave y reconocer su valor histórico, social y simbólico.
Mientras se tramita el procedimiento, la fosa quedará anotada de manera preventiva en el Catálogo de Lugares de Memoria Democrática de Asturias. La resolución abre ahora un periodo de información pública de veinte días hábiles para que las personas y entidades interesadas puedan consultar el expediente y presentar alegaciones. El Ayuntamiento de Oviedo también dispondrá de un trámite de audiencia antes de que se adopte la decisión definitiva.
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