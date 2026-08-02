¿Quieres conocer las entrañas del teatro más icónico de Oviedo? Así serán las visitas a sus entrañas

El Teatro Campoamor abre este lunes al público aquellos espacios que permanecen ocultos durante las grandes citas culturales de Oviedo. Las visitas teatralizadas, organizadas por la Fundación Municipal de Cultura y producidas por Factoría Norte, regresan con 22 pases que permitirán recorrer los camerinos, el escenario y las salas de ensayo del emblemático edificio.

La actividad se desarrollará desde hoy hasta el 8 de agosto y continuará del 10 al 14, con dos sesiones diarias, a las 17.30 y a las 19.30 horas. Cada una tendrá un aforo máximo de 60 personas. Las entradas pueden adquirirse a través de los canales habituales del Teatro Campoamor.

La propuesta invita a adentrarse en las entrañas de uno de los principales símbolos culturales de la ciudad. Durante el recorrido, la música, el humor y la emoción acompañarán a los visitantes por estancias que habitualmente no pueden conocer cuando acuden a una representación. Distintos personajes conducirán al público por una aventura cósmica marcada por un singular movimiento de los astros.

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Las visitas buscan acercar a ovetenses y turistas la historia y el funcionamiento de un teatro que cumple 134 años y que se ha convertido en seña de identidad de Oviedo. La idea original corresponde a Carmen Gallo y la autoría y dirección, a Eladio de Pablo. El reparto está formado por Borja Roces, Paula Mata y Chus Serrano, con la colaboración especial de Ángel Ruiz. Mar Álvarez firma la composición musical, mientras Factoría Norte se encarga de la producción.