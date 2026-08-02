Los turistas que llegan a Oviedo se marchan con ganas de volver: "Es una de las ciudades más bonitas que he conocido"

"Me estoy quedando más de lo que tenía previsto porque no me ha dado tiempo a verlo todo", explica Edwin Boone mientras saca de su riñonera una lista de papel con los lugares más destacados de Oviedo escritos a bolígrafo. "En Córdoba, 43 grados, más o menos. Anteayer, haciendo una ruta en la Senda del Oso, veíamos a personas con sudadera; nos llamó mucho la atención", cuentan con humor Toñi Arriba y su marido José Luis Fernández junto a la estatua de Mafalda.

La capital asturiana atraviesa uno de los mejores momentos turísticos de su historia. Está entre las ciudades con mejor evolución de los últimos años. Las pernoctaciones en el primer semestre del año aumentaron un 11,74% frente al año pasado. Un crecimiento que, en el mes de junio, alcanzó un 12,37% más respecto al mismo mes en 2025. Los motivos que atraen a estos visitantes son diversos. Para algunos es una parada en su Camino de Santiago; otros buscan un refugio contra las altas temperaturas, pero todos coinciden en algo: se marchan maravillados y con ganas de volver.

Boone empezó a recorrer las calles del casco antiguo y el centro y quedó impresionado: "Es mi primera vez en la ciudad, me parece muy pintoresca. Me gustan los edificios y la comida, pero la Catedral es mi rincón favorito". También se quedó embelesado con las agrupaciones de folclore: "Me encanta conocer las tradiciones regionales". La experiencia, de diez. Volverá.

La peregrinación también atrajo a Liliana Hernández, aunque de manera un poco diferente. "Mi marido está haciendo el Camino y mi hija y yo le seguimos, pero haciendo turismo", comenta. Originaria de Venezuela, reside en Valencia y afirma que, en su primera vez de visita, ha encontrado la ciudad "hermosa y limpia", y añade: "Es una de las ciudades más bonitas que he conocido de España". Tanto ella como su hija, Lucía Valecillos, aseguran que se van con ganas de volver y sitúan el Campo San Francisco como su lugar favorito. "Me siento como Blancanieves", comenta la pequeña.

El Jardín Histórico fue la primera parada para la familia de granadinos encabezada por María José Carmona y Moisés Carrión. "Nos ha parecido muy bonito" y quedaron impresionados por la diversidad de animales. Su siguiente parada: un cachopo en Gascona. De igual forma aterrizaron en la capital, el matrimonio cordobés formado por Toñi Arriba y José Luis Fernández. "Vinimos cuando nuestros hijos eran pequeños y ahora tienen sobre treinta, imagínate, Mafalda aún no estaba aquí", rememora. "Lo que más nos gusta es el verdor, la comida y, por supuesto, la temperatura. Además, la basílica de San Juan del Real me ha parecido fantástica", destaca Fernández.

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Quien también vuelve a la ciudad es Leire Ulacia, aunque esta vez lo hace acompañada de toda su familia. "Ahora vivimos en Londres, pero yo viví aquí ocho años cuando era jovencita, y me hacía mucha ilusión traer a mis hijos para que conocieran la ciudad en la que crecí", explica. La primera parada de la visita fue, precisamente, junto a la protagonista de las viñetas: "Veníamos con muchas ganas de verla, pero me acabo de dar cuenta de que mis hijos no saben quién es. Ahora tendré que explicárselo", cuenta entre risas.