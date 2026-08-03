Autobuses al Naranco, cortes junto al Tartiere y vigilancia extrema en los puntos calientes: así será el operativo policial de Oviedo para el histórico eclipse del día 12

El acceso en coche al Naranco quedará restringido desde Ules y solo podrá realizarse mediante un servicio especial de autobuses; el Parque del Oeste se cerrará parcialmente al tráfico con un dispositivo similar al de los partidos del Carlos Tartiere; Policía Local, Bomberos y Protección Civil reforzarán su presencia en los principales puntos de observación; y el Ayuntamiento activará el Plan de Emergencia Municipal (PEMO). Son las principales medidas del operativo especial diseñado para garantizar la seguridad durante el eclipse solar total del miércoles de la próxima semana, una cita excepcional para la que se espera la llegada de miles de personas a Oviedo.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana, dirigida por José Ramón Prado, ha diseñado un dispositivo para compatibilizar el disfrute del fenómeno astronómico con la seguridad, la movilidad y la protección del entorno natural. El despliegue estará integrado por la Policía Local, los bomberos y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que trabajarán de forma coordinada toda la jornada.

El operativo municipal será paralelo al activado por el Principado, que pondrá en marcha el Plan Territorial de Protección Civil de Asturias (PLATERPA) en nivel de alerta 2 ante la elevada concentración de público prevista en distintos puntos de la región. En Oviedo, el Ayuntamiento activará el Plan de Emergencia Municipal en Situación 0, un nivel preventivo que permitirá coordinar todos los recursos municipales, realizar un seguimiento permanente de la jornada y responder de forma inmediata ante cualquier incidencia.

Prado destaca que «el eclipse solar del próximo 12 de agosto será un acontecimiento extraordinario para la ciudad y, por ello, hemos preparado un dispositivo especial que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de este fenómeno con las máximas garantías de seguridad». El edil agradece «la excelente colaboración y coordinación con la Delegación del Gobierno y el Principado, así como el trabajo conjunto de Policía Local, Bomberos del SEIS, Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil y el resto de servicios de emergencia», y hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana.

El Parque del Oeste será el principal punto de observación promovido por el Principado dentro del concejo y concentrará una parte importante del dispositivo. Para facilitar la movilidad de los peatones y evitar aglomeraciones, se aplicará un plan especial de tráfico similar al que se despliega durante los encuentros del Oviedo en el entorno del Tartiere. Las restricciones afectarán principalmente a los accesos desde Alejandro Casona, Olivares e Isidro Lángara, creando una amplia zona peatonal que también permitirá evacuar el recinto con rapidez.

Otro punto sensible será el Naranco. El Consistorio impedirá el acceso de vehículos particulares mediante un control en el aparcamiento de Ules, desde donde partirá un servicio especial de autobuses urbanos para trasladar a los visitantes hasta la cima. La medida busca evitar el colapso de una carretera con escasa capacidad, pocas plazas de estacionamiento y largos tramos sin aceras, circunstancias que dificultarían la actuación en caso de emergencia.

Vigilancia especial

La Policía Local reforzará además la vigilancia en la Pista Finlandesa, el Parque de Invierno y distintos miradores del municipio. En función de la evolución de la jornada, los agentes podrán adoptar medidas de regulación del tráfico para garantizar la seguridad de peatones y conductores.

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El Ayuntamiento recomienda no observar el eclipse mientras se conduce ni detener el vehículo en la calzada o en los arcenes para contemplarlo o realizar fotografías; utilizar exclusivamente gafas homologadas para la observación solar; priorizar el transporte público; respetar la señalización y seguir las indicaciones de la Policía Local y del personal del operativo. También pide no estacionar vehículos en caminos forestales o accesos que puedan impedir el paso de los servicios de emergencia.