La caída de cascotes obliga a cerrar parte de la calle una transitada vía de Oviedo
Los bomberos intervinieron alrededor de las dos de la tarde y la zona quedó vallada para evitar daños personales
La caída de varios cascotes a la vía pública obligó este lunes a cerrar al paso parte de la acera y de la calzada de la calle Fuertes Acevedo. La zona afectada quedó delimitada con vallas para impedir el tránsito de peatones y vehículos y evitar posibles daños personales ante el riesgo de nuevos desprendimientos.
Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) se desplazaron hasta el lugar alrededor de las dos de la tarde para revisar la situación y asegurar el entorno. Su intervención provocó restricciones puntuales en la circulación por esta vía de la ciudad.
El espacio permanecerá protegido mientras se comprueba el origen del desprendimiento y se adoptan las medidas necesarias para garantizar la seguridad. Las vallas impiden acercarse al punto en el que cayeron los cascotes, además de mantener despejada la zona ante la posibilidad de que se desprendan nuevos fragmentos.
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