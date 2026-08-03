El Campoamor desvela sus secretos con mucho teatro

"Bienvenidos al lugar donde lo ordinario es extraordinario y lo irreal se convierte en real". Con esta invitación, Ramón de Campoamor, encarnado por el actor Borja Roces, abrió, este lunes, las puertas de su teatro a los 60 visitantes que acudieron al primer pase que dio comienzo a las jornadas de visitas teatralizadas.

La idea surgió en 2017 de la mano de Carmen Gallo, directora de la compañía teatral Factoría Norte. "Llevábamos años haciendo visitas teatralizadas en otros teatros y con el 125 aniversario del Campoamor le presentamos la idea al Ayuntamiento y este aceptó", explica Gallo. Desde entonces y solamente interrumpido por la pandemia, la compañía ha diseñado edición tras edición una experiencia única. "El espectáculo va cambiando, lo adaptamos a los acontecimientos que ocurren cada año", comenta la directora.

La iniciativa tiene como objetivo principal contar la historia del teatro y poder enseñarle al público qué hay más allá del patio de butacas. "Mostramos los entresijos de esta joya cultural de Oviedo. Cada año nos esforzamos en sorprender al público", expone Eladio de Pablo, autor y director de las visitas. La experiencia comienza en el vestíbulo, donde los actores Paula Mata y Chus Serrano reciben a su público encarnando uno de los múltiples personajes que interpretan a lo largo de la representación. A continuación, Roces, metido por quinto año, en la piel de Campoamor, se presenta con su sombrero de copa y bastón. "Como no pude estar presente en la inauguración de este teatro que lleva mi apellido allá por 1894, hoy, 134 años después, seré vuestro anfitrión", proclama.

La visita recorre desde el palco hasta la salida de los artistas, pasando por el patio de butacas, el escenario, los camerinos, la sastrería o la sala de ensayos. Permitiendo adentrarse, como cuenta Roces, "en los lugares íntimos donde los grandes divos y divas de la ópera se relajan y preparan para actuar". A lo largo del trayecto, figuras como Federico García Lorca, Messi, Mafalda e incluso el propio teatro convertido en personaje más, toman la palabra para dirigirse al público. Todo a través de escenas dramáticas, interacciones con el público, momentos musicales y, sobre todo, humor que envuelven al espectador en una nube de sorpresas y fantasía.

"Lo que más disfruto es ver las caras de fascinación al cruzar las cortinas rojas que llevan al patio de butacas. Las luces, la impresionante lámpara de araña, el ambiente e incluso el olor generan una magia especial", confiesa Roces. La visita consigue robar el corazón de los que acuden: "No es exagerado decir que la gente sale encantada", comenta Eladio de Pablo; "se van con la sonrisa puesta y debe tardar en descolgárseles una semana", añade entre risas. Gracias al libro de visitas que se sitúa al final del recorrido, han podido conocer las impresiones de adultos y pequeños, procedentes de todas las partes del mundo, que ya conocían el teatro o que lo visitaban por primera vez.

Es el caso de Svetlana Treyakova, de Kazajistán, quien acudió con su hija. "Nos interesó poder visitarlo porque es aquí donde se entregan los Premios Princesa de Asturias y nunca estuvimos dentro", explica. Otro ejemplo es el de Begoña Pruneda, quien ya había visto alguna obra en el teatro junto a sus hijas, y que esta vez acudió también con su madre y su tía: "A las peques les gusta mucho el teatro, así que esto era un planazo".

Las visitas, para las que aún quedan entradas, tendrán lugar del 3 al 8 y del 10 al 14 de agosto, con un total de 22 pases, en horario de 17.30 y 19.30 horas.