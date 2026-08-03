El centro social de Villa Magdalena recupera a sus usuarios tras dos meses de obras: «Este palacete es un lujo para Oviedo»

El centro social de Villa Magdalena volvió a llenarse este lunes de usuarios después de permanecer dos meses cerrado por obras y los lectores recuperaron las salas en las que leyeron cada línea de LA NUEVA ESPAÑA. “Este palacete es espectacular, un lujo para la ciudad. Lo echamos de menos durante la duración de los trabajos”, resumía Manuel Martín Cano durante la primera jornada de actividad. La intervención se centró sobre todo en el suelo de madera, uno de los elementos en los que primero repararon los usuarios a su regreso. Estaba reluciente después de que sufriese el desgaste por el uso y el paso del tiempo.

También Manuel Lago regresó satisfecho. “Estuve unos días fuera y volví ayer. Me enteré por el periódico de que había reabierto”, señaló. Durante el cierre también echó en falta las dependencias, aunque considera que los trabajos eran necesarios debido al uso continuado del inmueble. “Todos los edificios necesitan obras después de un tiempo de utilización. El suelo necesitaba una mejora y ahora está muy bonito”, destacó. Arcadio Álvarez, que acude de manera más esporádica, también volvió este lunes al palacete. Aunque no frecuenta las instalaciones tanto como otros usuarios, valoró positivamente los trabajos realizados: “Siempre viene bien mejorar los edificios”.

Con la reapertura, Villa Magdalena recupera su funcionamiento habitual y vuelve a prestar atención ciudadana con el horario de verano. El Ayuntamiento destacó al anunciar la finalización de los trabajos que el objetivo era devolver a vecinos, entidades y colectivos un “espacio de encuentro, participación y convivencia”. De esta forma, retoma su papel como uno de los principales puntos de reunión de la zona, después de un paréntesis que obligó a sus usuarios más fieles a buscar alternativas.

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Este es uno de los centros sociales más concurridos. Su actividad es frenética con los talleres que se celebran a lo largo de todo el curso escolar y que se retomarán en septiembre. Además, se imparten diferentes cursos de informática y los ovetenses solicitan utilizar sus salas para distintos actos, como reuniones de comunidad. Otro de sus usos es como sala de exposiciones y se espera que las muestras se retomen de cara al otoño.