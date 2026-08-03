Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el SESPAIncendiosEclipse en AsturiasLotería en OviedoZonas tensionadas en AsturiasCrisis en Ceuta
instagramlinkedin

El detenido por la explosión de Valentín Masip asegura que sufrió un brote psicótico

El hombre, que permanece ingresado en el HUCA tras arrojarse desde un tercer piso, está previsto que pase este martes a disposición judicial

El edificio que sufrió el incendio.

El edificio que sufrió el incendio. / Rosalía Agudín

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El detenido por provocar presuntamente la explosión y el posterior incendio en el número 26 de la calle Valentín Masip el pasado sábado asegura que sufrió un brote psicótico que le hizo creer que estaba siendo perseguido. Así lo detalla su abogado, Ernesto Ramos, quien se entrevistó con el hombre mientras permanece ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Está previsto que pase a disposición judicial en Llamaquique a lo largo de la jornada de este martes.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Clave en el caso será el informe elaborado por los psiquiatras. Los vecinos escucharon durante la madrugada previa a los hechos numerosos gritos en los que el hombre pedía ayuda y socorro y decía que querían matarlo. El detenido vivía en un piso que heredó de su madre, pero los impagos provocaron que fuera embargado y la vivienda ya había sido vendida. Los hechos ocurrieron alrededor de las ocho de la mañana y, tras la explosión, se desató un gran incendio.

De forma paralela, el investigado se arrojó al patio de luces desde la tercera planta. Un tendedero situado en el primer piso frenó la caída y el hombre rompió la ventana de la cocina de otra vivienda para acceder a su interior. Allí se escondió en un armario, donde fue localizado por los servicios de emergencias. Sufrió un politraumatismo y permanece ingresado en el HUCA. La recuperación se prevé larga y la Policía Científica volvió ayer al inmueble para seguir recogiendo pruebas y determinar el origen exacto de la deflagración y del incendio.

Por su parte, el resto de los residentes intenta recuperar la normalidad pese a los numerosos problemas causados por el fuego. La vecina de la puerta contigua a la del detenido continúa desalojada y tardará días en regresar a su casa. El administrador del edificio, Héctor Lafuente, de la empresa Geda, acaba de cerrar la contratación de una empresa de limpieza para retirar el hollín de la tercera planta. Se espera que los trabajos duren tres jornadas.

Más daños por el fuego

El edificio cuenta con dos ascensores. Uno de ellos, situado muy cerca del piso donde ocurrieron los hechos, resultó dañado. Los técnicos calculan que harán falta dos meses para reparar todos los desperfectos. Los Bomberos también aconsejan a los residentes que utilicen mascarillas cuando transiten por las zonas comunes y que los vecinos del cuarto piso extremen la precaución y no muevan muebles, ya que la estructura está debilitada.

Noticias relacionadas

El descansillo continúa apuntalado y cuatro puertas fueron protegidas con tableros de madera y candados. Los afectados confían en que la intervención de los seguros permita acometer cuanto antes las reparaciones y facilite la vuelta a la normalidad tras el susto del sábado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Incendia su piso en Oviedo tras ser desahuciado, se tira por la ventana y acaba entrando en otra vivienda
  2. Cuatro amigos de toda la vida reabren La Chucha, el histórico quiosco de Oviedo: café de especialidad, matcha, galletas y una pequeña terraza con cuatro mesas
  3. Imanol Arias, Paloma San Basilio, Toni Acosta y Gabino Diego: estas son las estrellas que encabezan el teatro de San Mateo en Oviedo
  4. Delia Losa dimite como secretaria general del PSOE en Oviedo tras la victoria de Sergio Llera en las primarias
  5. La falda del Naranco de Oviedo sumará 254 viviendas: así se unirán los barrios
  6. La ruptura en el PSOE, mucho más que una brecha generacional: el análisis de lo ocurrido tras las primarias de los socialistas de Oviedo
  7. Los padres que tuvieron encerrados durante años a sus hijos en una casa de Oviedo recuperan el contacto con los pequeños: podrán mantener visitas y llamadas telefónicas
  8. Lluvia de dinero en el Estanco de la Suerte de Oviedo: reparten un premio de la Bonoloto

El detenido por la explosión de Valentín Masip asegura que sufrió un brote psicótico

El detenido por la explosión de Valentín Masip asegura que sufrió un brote psicótico

Oviedo llevará el trabajo de los artistas asturianos a los colegios por la Capitalidad Cultural de 2031

Oviedo llevará el trabajo de los artistas asturianos a los colegios por la Capitalidad Cultural de 2031

Una nueva revuelta en el centro de menores de Sograndio termina con cinco fugados y ocho vigilantes heridos

Una nueva revuelta en el centro de menores de Sograndio termina con cinco fugados y ocho vigilantes heridos

El centro social de Villa Magdalena recupera a sus usuarios tras dos meses de obras: «Este palacete es un lujo para Oviedo»

El centro social de Villa Magdalena recupera a sus usuarios tras dos meses de obras: «Este palacete es un lujo para Oviedo»

Nuevos avances en los trabajos para ampliar uno de los principales accesos a Oviedo

Nuevos avances en los trabajos para ampliar uno de los principales accesos a Oviedo

El PP exige al Principado que inspeccione las viviendas de Vipasa de La Corredoria

El PP exige al Principado que inspeccione las viviendas de Vipasa de La Corredoria

La caída de cascotes obliga a cerrar parte de la calle una transitada vía de Oviedo

La caída de cascotes obliga a cerrar parte de la calle una transitada vía de Oviedo

Autobuses al Naranco, cortes junto al Tartiere y vigilancia extrema en los puntos calientes: así será el operativo policial de Oviedo para el histórico eclipse del día 12

Autobuses al Naranco, cortes junto al Tartiere y vigilancia extrema en los puntos calientes: así será el operativo policial de Oviedo para el histórico eclipse del día 12
Tracking Pixel Contents