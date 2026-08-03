El detenido por la explosión de Valentín Masip asegura que sufrió un brote psicótico

El detenido por provocar presuntamente la explosión y el posterior incendio en el número 26 de la calle Valentín Masip el pasado sábado asegura que sufrió un brote psicótico que le hizo creer que estaba siendo perseguido. Así lo detalla su abogado, Ernesto Ramos, quien se entrevistó con el hombre mientras permanece ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Está previsto que pase a disposición judicial en Llamaquique a lo largo de la jornada de este martes.

Clave en el caso será el informe elaborado por los psiquiatras. Los vecinos escucharon durante la madrugada previa a los hechos numerosos gritos en los que el hombre pedía ayuda y socorro y decía que querían matarlo. El detenido vivía en un piso que heredó de su madre, pero los impagos provocaron que fuera embargado y la vivienda ya había sido vendida. Los hechos ocurrieron alrededor de las ocho de la mañana y, tras la explosión, se desató un gran incendio.

De forma paralela, el investigado se arrojó al patio de luces desde la tercera planta. Un tendedero situado en el primer piso frenó la caída y el hombre rompió la ventana de la cocina de otra vivienda para acceder a su interior. Allí se escondió en un armario, donde fue localizado por los servicios de emergencias. Sufrió un politraumatismo y permanece ingresado en el HUCA. La recuperación se prevé larga y la Policía Científica volvió ayer al inmueble para seguir recogiendo pruebas y determinar el origen exacto de la deflagración y del incendio.

Por su parte, el resto de los residentes intenta recuperar la normalidad pese a los numerosos problemas causados por el fuego. La vecina de la puerta contigua a la del detenido continúa desalojada y tardará días en regresar a su casa. El administrador del edificio, Héctor Lafuente, de la empresa Geda, acaba de cerrar la contratación de una empresa de limpieza para retirar el hollín de la tercera planta. Se espera que los trabajos duren tres jornadas.

Más daños por el fuego

El edificio cuenta con dos ascensores. Uno de ellos, situado muy cerca del piso donde ocurrieron los hechos, resultó dañado. Los técnicos calculan que harán falta dos meses para reparar todos los desperfectos. Los Bomberos también aconsejan a los residentes que utilicen mascarillas cuando transiten por las zonas comunes y que los vecinos del cuarto piso extremen la precaución y no muevan muebles, ya que la estructura está debilitada.

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El descansillo continúa apuntalado y cuatro puertas fueron protegidas con tableros de madera y candados. Los afectados confían en que la intervención de los seguros permita acometer cuanto antes las reparaciones y facilite la vuelta a la normalidad tras el susto del sábado.