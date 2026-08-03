Detenido un viajero en la estación de Oviedo con 80 gramos de cocaína y 23.600 euros en metálico

La Policía Nacional detuvo en la estación de tren de Oviedo a un viajero al que intervino cerca de 80 gramos de cocaína, 23.600 euros en efectivo y pequeñas cantidades de hachís y marihuana. El arresto se produjo durante un control preventivo de la Brigada Móvil-Policía en el Transporte, cuyos agentes detectaron la actitud nerviosa y evasiva del sospechoso, que fue arrestado como presunto autor de un delito contra la salud pública y trasladado posteriormente a dependencias policiales.

La intervención se produjo mientras los agentes realizaban las habituales labores de vigilancia y prevención el pasado día 29 en la estación ferroviaria de la capital asturiana. Durante el servicio observaron a un viajero cuyo comportamiento levantó las sospechas de los policías por el evidente nerviosismo que mostraba y por su actitud esquiva.

Una vez identificado, el hombre reconoció que portaba una pequeña cantidad de droga en el interior de su mochila. Los agentes practicaron entonces un cacheo de seguridad en el que localizaron, en uno de los bolsillos del pantalón, una pastilla de color blanco y 1,8 gramos de hachís.

La inspección de la mochila permitió descubrir una bolsa que contenía 78,9 gramos de una sustancia blanca pulverulenta que, a falta de los análisis correspondientes, presentaba las características de la cocaína. En el mismo equipaje también hallaron 2,5 gramos de marihuana.

Además de la droga, los policías encontraron una importante cantidad de dinero en metálico. En concreto, el detenido llevaba tres billetes de 200 euros, 198 billetes de 100 euros y 76 billetes de 50 euros, hasta sumar un total de 23.600 euros.

Tras la intervención, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, trasladado a dependencias policiales e informado de los derechos que le asisten.

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Desde la Jefatura Superior de Policía destacan el papel que desempeña la Brigada Móvil-Policía en el Transporte en la prevención de la delincuencia en estaciones de tren y autobús. Sus agentes desarrollan un trabajo itinerante por la red de transporte del Principado mediante presencia preventiva, vigilancia y controles selectivos de viajeros y documentación, con el objetivo de detectar actividades delictivas y reforzar la seguridad en espacios con una elevada afluencia de usuarios.