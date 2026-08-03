Dos ingenieras técnicas refuerzan la plantilla municipal de Oviedo
El alcalde en funciones, Mario Arias, presidió la jura de dos nuevas ingenieras técnicas para reforzar áreas clave del consistorio.
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El Ayuntamiento acogió este lunes la toma de posesión de dos nuevas ingenieras técnicas, presidida por el alcalde en funciones y concejal de Interior, Mario Arias. Se trata de Irene Méndez-Laiz Pendás, que reforzará el área municipal de Alumbrado, y de Sonia Sempere Agulló, que se incorporará a Infraestructuras para reforzar la maquinaria municipal.
Al acto de firma acudieron Mar Alonso, Jefa de Sección de Personal; Adolfo Onís, jefe servicio infraestructuras; y Francisco Franco, secretario de la Junta de Gobierno local, durante la toma de posesión.
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