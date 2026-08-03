Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el SESPAIncendiosEclipse en AsturiasLotería en OviedoZonas tensionadas en AsturiasCrisis en Ceuta
instagramlinkedin

Dos ingenieras técnicas refuerzan la plantilla municipal de Oviedo

El alcalde en funciones, Mario Arias, presidió la jura de dos nuevas ingenieras técnicas para reforzar áreas clave del consistorio.

Mar Alonso, Jefa de Sección de Personal; Adolfo Onís, jefe servicio infraestructuras; Iréne Méndez-Laiz, Mario Arias, Sonia Sempere y Francisco Franco, secretario de la Junta de Gobierno local, durante la toma de posesión.

Mar Alonso, Jefa de Sección de Personal; Adolfo Onís, jefe servicio infraestructuras; Iréne Méndez-Laiz, Mario Arias, Sonia Sempere y Francisco Franco, secretario de la Junta de Gobierno local, durante la toma de posesión. / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lucas Blanco

Lucas Blanco

El Ayuntamiento acogió este lunes la toma de posesión de dos nuevas ingenieras técnicas, presidida por el alcalde en funciones y concejal de Interior, Mario Arias. Se trata de Irene Méndez-Laiz Pendás, que reforzará el área municipal de Alumbrado, y de Sonia Sempere Agulló, que se incorporará a Infraestructuras para reforzar la maquinaria municipal.

Al acto de firma acudieron Mar Alonso, Jefa de Sección de Personal; Adolfo Onís, jefe servicio infraestructuras; y Francisco Franco, secretario de la Junta de Gobierno local, durante la toma de posesión.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Incendia su piso en Oviedo tras ser desahuciado, se tira por la ventana y acaba entrando en otra vivienda
  2. Cuatro amigos de toda la vida reabren La Chucha, el histórico quiosco de Oviedo: café de especialidad, matcha, galletas y una pequeña terraza con cuatro mesas
  3. Imanol Arias, Paloma San Basilio, Toni Acosta y Gabino Diego: estas son las estrellas que encabezan el teatro de San Mateo en Oviedo
  4. Delia Losa dimite como secretaria general del PSOE en Oviedo tras la victoria de Sergio Llera en las primarias
  5. La falda del Naranco de Oviedo sumará 254 viviendas: así se unirán los barrios
  6. La ruptura en el PSOE, mucho más que una brecha generacional: el análisis de lo ocurrido tras las primarias de los socialistas de Oviedo
  7. Los padres que tuvieron encerrados durante años a sus hijos en una casa de Oviedo recuperan el contacto con los pequeños: podrán mantener visitas y llamadas telefónicas
  8. Lluvia de dinero en el Estanco de la Suerte de Oviedo: reparten un premio de la Bonoloto

Dos ingenieras técnicas refuerzan la plantilla municipal de Oviedo

Dos ingenieras técnicas refuerzan la plantilla municipal de Oviedo

Una nueva revuelta en el centro de menores de Sograndio termina con cinco fugados y al menos cinco vigilantes heridos

Una nueva revuelta en el centro de menores de Sograndio termina con cinco fugados y al menos cinco vigilantes heridos

El detenido por la explosión de Valentín Masip asegura que sufrió un brote psicótico

El detenido por la explosión de Valentín Masip asegura que sufrió un brote psicótico

Oviedo llevará el trabajo de los artistas asturianos a los colegios por la Capitalidad Cultural de 2031

Oviedo llevará el trabajo de los artistas asturianos a los colegios por la Capitalidad Cultural de 2031

El centro social de Villa Magdalena recupera a sus usuarios tras dos meses de obras: «Este palacete es un lujo para Oviedo»

El centro social de Villa Magdalena recupera a sus usuarios tras dos meses de obras: «Este palacete es un lujo para Oviedo»

Nuevos avances en los trabajos para ampliar uno de los principales accesos a Oviedo

Nuevos avances en los trabajos para ampliar uno de los principales accesos a Oviedo

El PP exige al Principado que inspeccione las viviendas de Vipasa de La Corredoria

El PP exige al Principado que inspeccione las viviendas de Vipasa de La Corredoria

La caída de cascotes obliga a cerrar parte de la calle una transitada vía de Oviedo

La caída de cascotes obliga a cerrar parte de la calle una transitada vía de Oviedo
Tracking Pixel Contents