Dos ingenieras técnicas refuerzan la plantilla municipal de Oviedo

El Ayuntamiento acogió este lunes la toma de posesión de dos nuevas ingenieras técnicas, presidida por el alcalde en funciones y concejal de Interior, Mario Arias. Se trata de Irene Méndez-Laiz Pendás, que reforzará el área municipal de Alumbrado, y de Sonia Sempere Agulló, que se incorporará a Infraestructuras para reforzar la maquinaria municipal.

Al acto de firma acudieron Mar Alonso, Jefa de Sección de Personal; Adolfo Onís, jefe servicio infraestructuras; y Francisco Franco, secretario de la Junta de Gobierno local, durante la toma de posesión.