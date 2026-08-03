Una nueva revuelta en el centro de menores de Sograndio termina con cinco fugados y al menos cinco vigilantes heridos

Cinco internos mayores de edad del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio se dieron a la fuga este lunes tras un nuevo motín registrado en las instalaciones, que se saldó además con al menos cinco vigilantes con heridas o lesiones de distinta consideración, importantes destrozos materiales y un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a los evadidos. La revuelta, que obligó a la empresa de seguridad a movilizar de urgencia a trabajadores que se encontraban librando, vuelve a situar bajo el foco la situación del equipamiento apenas dos meses después del grave altercado que dejó tres vigilantes hospitalizados y una educadora agredida.

Según relatan fuentes de la plantilla, la jornada ya había comenzado con incidentes entre varios internos mayores de edad y los vigilantes. La tensión se mantuvo durante toda la mañana y terminó estallando por la tarde en el patio principal, donde un grupo de jóvenes volvió a enfrentarse con el personal de seguridad. Durante la revuelta, los internos utilizaron tacos de plástico para agredir a los trabajadores y aprovecharon la confusión para escapar del recinto.

El balance provisional es de al menos cinco vigilantes lesionados que, según fuentes de la consejería de Hacienda y Justicia, de la que depende el centro, sufrieron "magulladuras o contusiones leves". Desde la plantilla aseguran que algunos sufrieron golpes de consideración, un hombro dislocado y cortes en una pierna y que hasta ocho empleados barajan presentar parte de lesiones. La empresa responsable de la vigilancia realizó además un llamamiento urgente a empleados que se encontraban fuera de servicio para reforzar el dispositivo y recuperar el control de las instalaciones.

Las mismas fuentes aseguran que el motín provocó cuantiosos desperfectos, con cristales rotos, puertas arrancadas y nuevos daños en distintas dependencias del centro. También sostienen que los cinco fugados lograron abandonar el recinto saltando una valla cuyo sistema antiescala, denuncian, presenta un importante deterioro desde hace tiempo. El Principado asegura que el vallado "se va a reforzar para evitar que se repita una situación similar.

Los trabajadores vuelven a relacionar lo sucedido con la falta de personal que, aseguran, arrastra el servicio desde hace meses. Según indican, el turno de este lunes contaba con diez vigilantes cuando deberían ser catorce, una situación que atribuyen al elevado número de bajas existentes en la plantilla (más de 30 según las mismas fuentes). También cuestionan la gestión del centro al considerar que, pese a los primeros incidentes de la mañana, no se suspendieron las visitas ni el resto de actividades previstas.

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El nuevo episodio llega después del grave motín registrado el pasado mes de junio, cuando varios internos protagonizaron una noche de agresiones y destrozos que terminó con tres vigilantes trasladados al HUCA y una educadora lesionada. Desde entonces, la plantilla viene denunciando el deterioro de las instalaciones, la escasez de personal y el aumento de la conflictividad en un centro sobre el que el Principado ya ha anunciado la construcción de un nuevo complejo para sustituir las actuales dependencias. Mientras tanto, la fuga de cinco internos y el segundo motín en apenas dos meses vuelven a evidenciar la creciente tensión que se vive en Sograndio.