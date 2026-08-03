Nuevos avances en los trabajos para ampliar uno de los principales accesos a Oviedo

La ampliación del acceso a Ciudad Naranco desde la glorieta de Luis Oliver continúa ganando ritmo con un nuevo avance en una de las actuaciones clave del proyecto. Las obras ya han completado el hormigonado de la losa que servirá de base al cajón que será hincado bajo las vías del ferrocarril, mientras los trabajos se centran ahora en el levantamiento de la estructura de las paredes del marco que permitirá ejecutar el paso inferior.

Con este hito, la consejería de Movilidad del Principado avanza en la parte que asumió dentro del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Oviedo para reordenar y ampliar el nudo de Luis Oliver, uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico de la ciudad.

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La actuación incluye la construcción de un nuevo carril de conexión en el acceso desde la AS-II y cuenta con una inversión superior a los cuatro millones de euros. El objetivo es mejorar la fluidez del tráfico y facilitar el acceso hacia Ciudad Naranco, reduciendo las retenciones que se producen en este enlace y aumentando la seguridad de la circulación en uno de los principales accesos a la capital.