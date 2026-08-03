Oviedo bate su récord histórico de población con 228.119 habitantes

Oviedo continúa batiendo sus propios registros demográficos. El municipio alcanzó el 1 de julio los 228.119 habitantes, la cifra más alta de su historia, después de sumar 345 vecinos en apenas tres meses. El padrón municipal cerró abril con 227.774 residentes y enero con 227.268, por lo que el incremento acumulado en la primera mitad del año asciende ya a 851 personas. La capital se aproxima de este modo al objetivo de 230.000 habitantes que el alcalde, Alfredo Canteli, se marcó para el actual mandato, que finaliza en mayo de 2027. «El objetivo es llenar Oviedo de gente, seguir generando oportunidades y atraer inversiones. Somos una ciudad que está creciendo mucho y un ejemplo es la antigua galería comercial del Calatrava», detalla el alcalde en funciones, Mario Arias, ante la ausencia veraniega del titular.

El crecimiento mantiene a Oviedo en una sucesión de máximos sin precedentes. Nunca desde la fundación de la ciudad había residido tanta gente en el concejo. La capital cruzó por primera vez el umbral de los 200.000 habitantes en 1996 y, desde entonces, protagonizó una subida sostenida hasta rebasar los 225.000 en 2010. Dos años después alcanzó los 225.973 vecinos, pero aquella tendencia se quebró y dio paso a una década de retroceso demográfico coincidiendo con las dificultades económicas y la pérdida de población que afectó al conjunto de Asturias. El padrón cayó hasta los 215.167 residentes en 2022. A partir de ese mínimo comenzó una fuerte recuperación: en marzo de 2025 se superaron por primera vez los 226.000 habitantes y desde entonces ha continuado elevando su techo hasta situarlo por encima de los 228.000 este verano.

El principal motor de este crecimiento es la población extranjera. En abril residían en Oviedo 25.430 personas con pasaporte de otros países y en julio eran ya 25.864, lo que supone un aumento de 434 habitantes en tres meses. Los extranjeros representan ya el 11,3% de la población municipal, algo más de uno de cada nueve ovetenses.

Por nacionalidades, la colombiana es la más numerosa, con 4.152 personas, seguida de la venezolana, con 2.727; la rumana, con 2.037; la paraguaya, con 1.474; la ucraniana, con 1.353, y la marroquí, con 1.279. Estas seis nacionalidades concentran algo más de la mitad del conjunto de residentes extranjeros de Oviedo, con un peso especialmente destacado de los países latinoamericanos.

Pumarín es el barrio con mayor número de vecinos extranjeros, con 2.641, seguido de La Argañosa, con 2.125; Teatinos, con 2.042; Centro-Norte, con 1.849; Vallobín, con 1.782, y Ciudad Naranco, con 1.755. En términos relativos destaca Ventanielles, donde la población de nacionalidad extranjera representa cerca del 17,6% del total. También alcanza un peso significativo en Vallobín, Pumarín, Centro-Norte y La Argañosa.

La evolución general del padrón muestra, además, diferencias importantes entre zonas. La Corredoria, el barrio más poblado de Oviedo, con 20.412 habitantes, fue el que más residentes ganó entre abril y julio, con 81 vecinos nuevos. Le siguieron La Monxina-Guillén Lafuerza, que alcanzó los 2.148 residentes tras sumar 72; Ciudad Naranco, con 14.308 habitantes y un aumento de 50; Tudela Veguín, con 739 y 46 más; el Antiguo, con 3.284 y un incremento de 39, y Centro-Norte, que llegó a 11.833 tras ganar 36. En el extremo contrario, la parte sur del centro perdió 50 habitantes y quedó en 7.296; La Tenderina-Fozaneldi cedió 43, hasta los 12.883; Naranco-Este perdió 19 y se situó en 863; Pumarín bajó en 18, hasta los 16.453, y Las Campas restó 15, para quedarse en 2.710.

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El avance demográfico resulta especialmente relevante en un municipio envejecido. Más de una cuarta parte de los residentes tiene al menos 65 años, mientras que los menores de 15 representan aproximadamente una décima parte. La llegada de población extranjera, concentrada habitualmente en edades laborales, contribuye a sostener el número de habitantes, ampliar la población activa y compensar el saldo natural negativo provocado por la diferencia entre nacimientos y fallecimientos.