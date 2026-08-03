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Oviedo busca superdirector general de Urbanismo: estos son los requisitos

El proceso de selección estará abierto hasta el 21 de agosto

El Ayuntamiento de Oviedo.

El Ayuntamiento de Oviedo. / JULIAN RUS / LNE

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Lucas Blanco

Lucas Blanco

El Ayuntamiento de Oviedo ha abierto el proceso para cubrir por libre designación la plaza de director general de Arquitectura, Vivienda, Planeamiento y Proyectos Estratégicos, el nuevo «súper cargo» creado para coordinar las políticas municipales de urbanismo, vivienda y arquitectura, además de los grandes proyectos de ciudad.

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El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 21 de agosto. Los aspirantes deberán registrar su candidatura en el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

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