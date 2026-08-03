Oviedo busca superdirector general de Urbanismo: estos son los requisitos
El proceso de selección estará abierto hasta el 21 de agosto
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El Ayuntamiento de Oviedo ha abierto el proceso para cubrir por libre designación la plaza de director general de Arquitectura, Vivienda, Planeamiento y Proyectos Estratégicos, el nuevo «súper cargo» creado para coordinar las políticas municipales de urbanismo, vivienda y arquitectura, además de los grandes proyectos de ciudad.
El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 21 de agosto. Los aspirantes deberán registrar su candidatura en el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
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